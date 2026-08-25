Cumbia en la nieve: La Paranoli llega al Cerro Catedral con un after-ski que promete hacer bailar a Bariloche

Hay una postal de invierno que cambia cuando aparece la música. El jueves 27 de agosto, cuando empiece a caer la tarde sobre el Cerro Catedral, los equipos de esquí dejarán paso a otra escena: botas de nieve, camperas, cervezas y cumbia. La Paranoli llega por primera vez a Bariloche para convertir Après Catedral en escenario de un after-ski que se extenderá desde las 18 hasta las 2 de la madrugada.

La propuesta busca llevar el espíritu tropical de la fiesta al invierno patagónico. Durante ocho horas, la cumbia será el hilo conductor de una jornada que combinará música en vivo, DJs y la estética característica de una celebración que lleva casi 17 años de historia.

Una fiesta con historia que se muda a la montaña

La Paranoli nació en 2009 en el Bajo de San Isidro como una varieté de artistas emergentes creada por Delfina García Contestabile. Con el paso de los años construyó una identidad propia alrededor de la cumbia clásica y se convirtió en una de las fiestas referentes del género.

En sus escenarios y cabinas pasaron más de 1.500 artistas, mientras que sus distintas ediciones convocaron a más de 500.000 personas.

El cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

La lista de artistas que fueron parte de su historia incluye nombres como La Delio Valdez, Daniel Agostini, Jambao, Nico Mattioli, Hernán y La Champions Liga, Amar Azul, Los Charros, Tambó Tambó, Los Palmeras y Néstor en Bloque, entre muchos otros.

Actualmente, La Paranoli se realiza cada 15 días, los viernes, en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro, donde reúne a cerca de 2.000 personas por fecha. Ahora la fiesta cambia de paisaje y se instala, por una noche, en la montaña.

Cumbia en vivo al pie del Cerro Catedral

La música en vivo estará a cargo de Sonido Calderón, que llegará con un repertorio de clásicos de la cumbia para ponerle ritmo a la noche. La programación se completará con los DJs Sugar Baby y Cumbia Guarrior, que estarán a cargo de musicalizar la tarde y continuar la fiesta cuando llegue la noche.

La idea, según explicó Delfina, es conservar aquello que identifica a La Paranoli pero adaptarlo al escenario cordillerano. “Estamos muy entusiasmados de llevar el calor de la cumbia a la nieve. La propuesta es que quien venga sienta lo mismo que en cualquier Paranoli: buena cumbia, buena onda y ganas de bailar, esta vez, rodeados de un increíble paisaje”.

Après Catedral, punto de encuentro

El escenario elegido es Après Catedral, uno de los bares y paradores históricos de la montaña y un punto de referencia de la actividad que se concentra en la base del centro de esquí. El espacio se encuentra en el punto central de la base del Cerro Catedral, cerca de los principales medios de elevación, y combina gastronomía y entretenimiento.

Para quienes pasen el día esquiando o simplemente quieran disfrutar de la montaña, la propuesta ofrece una alternativa diferente para cerrar la jornada: bajar de las pistas y meterse directamente en una fiesta de cumbia con la cordillera como paisaje.

Todo lo que hay que saber

La Paranoli en Bariloche

Día: jueves 27 de agosto.

Horario: de 18 a 2.

Lugar: Après Catedral, Cerro Catedral, Bariloche.

Banda en vivo: Sonido Calderón.

DJ sets: Sugar Baby + Cumbia Guarrior.

Entradas: disponibles a través de Passline, buscando La Paranoli Bariloche.

Lluvia: el evento no se suspende por lluvia.

Más información: Instagram @laparanoli.

La fecha llega así como una de las propuestas diferentes de la temporada de invierno en Bariloche: una fiesta nacida en Buenos Aires que cambia el asfalto por la nieve y lleva su cumbia al pie de uno de los cerros más emblemáticos de la Patagonia.