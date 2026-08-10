De retratar su cuadra a recorrer la Argentina: la historia del fotógrafo de Banfield que transformó sus viajes en un libro

Matías Rodolfo Ruiz nació y creció en Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Ningún plan de largo aliento lo empujó al principio, simplemente empezó a tomar fotos a las residencias y propiedades de su propio barrio. De ahí pasó a las localidades vecinas como Remedios de Escalada, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué.

Ese ejercicio cotidiano se convirtió en una forma de mirar el territorio que lo llevó a publicar el libro «Conociendo nuestra patria» y a tener una comunidad de más de 157 mil seguidores en su Instagram @viajero.argento.

Aunque su trabajo no tiene una relación directa con el arte de retratar paisajes -es ingeniero civil e inspector de obras-, Matías siempre encuentra el tiempo para salir a la ruta. La mayoría de los viajes son los fines de semana, mientras que en las vacaciones los recorridos se extienden, señala.

Atardecer en Buenos Aires. Foto: gentileza.

«Siempre me movilizó la idea de llegar a mayor público, sobre todo el de distintas regiones del país»

En 2017, tuvo lo que define como su «primer viaje iniciático» por Tucumán y Salta. «Ahí surgieron las ganas de fotografiar y compartir las experiencias viajeras y los conocimientos adquiridos«, recuerda.

Desde entonces, comenzó a realizar viajes largos cada vez más frecuentes junto a Claudia, su pareja, hacia otras provincias como Salta, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, y también países vecinos como Uruguay y Chile.

«Podría decirse que el alcance -en las redes sociales- fue buscado, siempre me movilizó la idea de llegar a mayor público, sobre todo el de distintas regiones del país, lo cual se fue materializando a medida que fuimos realizando nuevos viajes», explica.

La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Barracas, Buenos Aires. Foto: gentileza.

Matías aclara que en sus redes sociales no busca tener el protagonismo, más bien, son los relatos y las imágenes los que ilustran el recorrido hecho. «Mantengo cierto misterio, ya que mi rol es cómo fotógrafo y como escritor, no aparezco en los videos«. Aunque la dinámica cambia por completo cuando anuncia que visitará algún lugar: «ahí sí se dan grandes charlas y nos llenan de preguntas, anécdotas y cosas lindas».

Entre tantos destinos, no puede elegir uno solo. «El Noroeste argentino me robó el corazón: Salta, Tucumán y Jujuy por sobre todo, sus comidas, sus iglesias, sus tradiciones, su música, su historia«, señala. También menciona las estancias jesuíticas de Córdoba, porque «siempre quiero seguir descubriendo más sobre nuestra historia virreinal».

Los bares de la Ciudad de Buenos Aires, tienen un lugar importante en su feed de Instagram. «Tienen esa vibra, mezcla de magia, nostalgia y bohemia que hace imposible no regresar siempre», al igual que los almacenes de ramos generales y las pulperías bonaerenses, que «combinan ese espíritu de la cultura del trabajo, historias de inmigración, vida rural y explotación agroganadera que llevamos en lo más profundo de nuestra identidad».

«Conociendo nuestra patria», una invitación a recorrer la Argentina

Todo ese recorrido hecho (más de 12.000 kilómetros), derivó en su primer libro «Conociendo nuestra patria», el cual podría definirse como un relato en el que se empalman vivencias de los habitantes de cada pueblo, reflexiones del autor y postales de cada vericueto de nuestro país.

«Conociendo nuestra patria» fue publicado en 2025 y declarado de interés cultural. Foto: gentileza.

Esta obra fue declarada de interés cultural en el partido de Azul, provincia de Buenos Aires, y su intención, resalta Matías, es que sirva para incentivar al lector a salir a la ruta. «Una vez en el camino, el lector tiene que tomar al libro como una herramienta a modo de guía de viaje, pero con la noción de que es solamente un fragmento representativo muy limitado de la vastedad de nuestro territorio, cultura, idiosincrasia, historia y geografía«.

«El libro debe ser únicamente un puntapié inicial para que quién lo lea descubra sus propios horizontes«, resume.

El proceso de edición fue fluido debido a su método de trabajo constante: «a medida que se visita cada sitio se realiza una investigación previa, también se conversa con la gente del sitio para recabar más datos históricos y luego de la visita se termina de enriquecer toda la información y se termina de generar una reseña histórica».

Y en pocas palabras define, «fue un proceso muy reconfortante y muy interesante, no fue complicado y en menos de tres meses desde que comencé a diseñar el libro, ya había sido publicado».

Uno de los paisajes capturados durante la excursión de día completo desde la Ruta de los Siete Lagos a Villa La Angostura. Foto: gentileza.

El libro también sumó otras miradas. Mientras que las fotografías y los textos son de su autoría, las ilustraciones estuvieron a cargo del dibujante Lucio Cantini y el prólogo fue escrito por su amigo y colega Juan Pablo Veglia.

La idea de una segunda parte ya está instalada. «Siempre ronda en mi mente que hayan más libros, seguramente poseerán la misma esencia del primero, ya que el resultado fue óptimo, muy pulido», adelanta.

Por ahora, dice, «es cuestión de tiempo, de seguir recorriendo lugares y de encontrar el momento y las energías» de redactar y editar un nuevo volumen.