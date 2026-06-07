Del boom a la caída: qué pasó con los viajes de argentinos a Chile 

El turismo de Argentina a Chile ha disminuido. Fue un boom, en gran parte por los viajes de compras, pero luego esa demanda cayó si lo compara con datos del 2025.

En contraparte, hay registros más altos de turistas del país trasandino que visitan Argentina.

Menos turistas argentinos en Chile: algunos factores

Según datos del Servicio Natural de Turismo de Chile (Sernatur) los viajes de argentinos al país trasandino vienen en baja desde que empezó el 2026. En enero (-28,6%), en febrero (-39,1%), en marzo (-46,3%) y en abril fue del -48,2%, en comparación de datos anteriores. En 2025, casi 2,9 millones de argentinos habían visitado Chile en todo el año pero esa cifra está lejos de alcanzarse en 2026 con la tendencia que se observa.

La economista de Equilibra Laura Vernelli subrayó que «el turismo emisivo cae respecto a 2025 porque estás comparando con una base muy alta”, analizó.

En diálogo con BioBioChile dijo que “durante todo 2025 hubo una apreciación cambiaria para el dólar que paga el turista y un encarecimiento para el turista extranjero en Argentina, que hizo que creciera mucho el turismo emisivo, sobre todo en las vacaciones de verano, y que cayera mucho el receptivo”.

Otro punto que mencionó son los viajes de corta duración. “No hay estadísticas oficiales de excursionistas por destino, pero tiendo a creer que en 2025 debe haber habido un auge de ‘vamos a hacer compras a Chile’, mismo también para vacacionar», indicó la profesional.

Esto lo reflejan las estadísticas del propio país trasandino. En abril de 2026, los excursionistas argentinos disminuyeron un 19,6% interanual, una caída más pronunciada que los turistas que pernoctan al menos una noche (-13,2%).

En toda esta ecuación un dato relevante es el tipo de cambio y los precios. En 2025 hubo valores casi un 50% más económicos en productos como ropa o tecnológicos.

Más turistas de Chile a Argentina

Más allá de la baja, ambos países siguen manteniendo un fuerte lazo. De hecho, 56.400 turistas chilenos llegaron en abril de 2026 a Argentina, un 5,4% más que el año anterior.

«Chile siempre ha sido uno de nuestros principales mercados, esto se confirma con los datos de la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC que reflejan el fuerte dinamismo en el flujo de viajeros entre Argentina y Chile. Desde la Cámara Argentina de Turismo entendemos que es fundamental seguir trabajando en acciones para estimular el intercambio turístico entre ambos países, así como, también, propiciar la promoción en conjunto para mercados internacionales que normalmente visitan Argentina y Chile en sus itinerarios turísticos», expresó Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Y agregó: «Hablamos de dos destinos con muchísimo para ofrecer; tenemos que seguir consolidando el trabajo de instalación internacional conjunto”, citada por el medio chileno.