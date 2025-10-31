Donde el río despierta la temporada de pesca: Junín vuelve a latir con la Fiesta de la Trucha

Apenas pasadas las nueve de la mañana, el Salón del Bicentenario se llenó de un murmullo expectante. Afuera, en el centro de Junín de los Andes, las globas blancas ya se estiraban hacia el cielo, esperando a los feriantes con sus artesanías y sabores de cordillera. Adentro, la Banda Militar Combate del Chimehuin afinaba trompetas y tambores para entonar los himnos que marcarían el inicio oficial de la 36° Fiesta Nacional de la Trucha, y de la temporada de pesca en Neuquén.

“Tenemos una mezcla de sentimientos, la verdad. Mucho trabajo, muchas emociones. Estamos esperando con ansias el comienzo de esta fiesta, una vez más”, admitió Florencia Rocha, secretaria de Turismo, como quien se permite un suspiro después de sostener meses de organización intensa.

El hall de entrada funcionaba como un pequeño museo. Fotos en blanco y negro, moscas de pesca guardadas como reliquias y, en el medio la protagonista era la primera copa de la Fiesta Nacional de la Trucha, aquella que coronó la edición inaugural de 1973. “La prepararon familias de la pesca y guías de la localidad”, explicó Rocha, señalando con orgullo esa memoria viva que es parte de la tradición de su pueblo.

Hablar de Junín de los Andes y de truchas es hablar del Chimehuín, del Malleo, del Curruhué; nombres que hacen latir el corazón del pescador. Y esa pasión se sentía. Algunos ya se veían mentalmente desatando el primer nudo del día, con el río respirando fuerte a pocos kilómetros de allí.

“Cada actividad, muestra, cada concurso tiene atrás un trabajo enorme. Todos los sectores se pusieron al hombro esta fiesta, los gastronómicos, los alojamientos, los prestadores. Les pedimos que disfruten estos tres días y que vuelvan pronto”, dijo.

Después fue el turno del presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, quien celebró la recuperación de un evento que estuvo en riesgo: “Esta fiesta hace un tiempo no estaba en los planes de nadie. Se había postergado, pero hoy vuelve al calendario de manera impecable. Es un lujo para Junín y para toda la provincia”.

Y enseguida, avanzó sobre un punto clave: el turismo como motor económico. “La apertura de pesca es también la apertura de la temporada de verano. Los prestadores de toda la provincia ya están trabajando para recibir a los visitantes. Tenemos un Neuquén que se abre al mundo con más de 30 vuelos que nunca”, subrayó.

Mencionó obras largamente esperadas, como la ruta al paso Mamuil Malal y la modernización del aeropuerto Chapelco. Luego, remató: “Neuquén vive una oportunidad histórica. Hay que aprovecharla entre todos, dejando las diferencias de lado”.

Finalmente, el micrófono fue para el intendente Luis Madueño, anfitrión de una ciudad que amaneció de fiesta. Su voz resonó entre aplausos: “Es un orgullo darles la bienvenida a la ciudad más antigua y, para nosotros, la más linda del país. Somos la Capital Nacional de la Trucha”.

Madueño habló también de los ríos con una devoción casi religiosa: “El Chimehuín, el Malleo, son nombres que emocionan. Esta fiesta es un homenaje a esa riqueza, a los guías, a los pescadores, y a las comunidades mapuches, guardianes ancestrales de esta tierra”.

Pero no esquivó la preocupación ambiental: “La contaminación del río nos duele. No vamos a mirar hacia otro lado. Estamos trabajando con provincia y el EPAS para una solución definitiva”, aseguró. Y detalló la inversión de 3.000 millones de pesos para ampliar la planta de tratamiento cloacal. “No buscamos culpables: buscamos soluciones. Nuestro río no puede esperar”.

En primera fila, guías y pescadores asentían: sabían que la sostenibilidad es la clave del futuro. También apeló a su compromiso con el ambiente con a través de la pesca con devolución. “La mejor trucha no es la que se lleva: es la que se cuida para que el río siga vivo”, remarcó el intendente.

Luego, la jornada siguió con las charlas sobre pesca dictada por expertos y a las dos de la tarde, bajo un sol radiante, en el Rio Chimehuín se hizo la apertura de temporada con la bajada Tradicional y corte de cinta.

Seguirán tres días para recorrer la feria, disfrutar espectáculos, escuchar historias de pescadores que conocen al río como a un viejo amigo. Y, sobre todo, para volver a sentir esa pequeña emoción que solo sucede cuando la línea cae perfecta sobre el agua quieta y la corriente responde con vida.

Pesca, cultura y destino turístico

La Fiesta Nacional de la Trucha busca fortalecer lazos: entre pescadores y naturaleza, entre visitantes y comunidad. Es deporte sustentable, pero también identidad, trabajo y turismo.

Cronograma de la fiesta:

Viernes

Salón del Bicentenario:

Plaza San Martín:

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Rio Chimehuín: Apertura de temporada:

14:00h) Bajada Tradicional y corte de cinta

15:00hs Charla 4: Técnicas de lanzamiento con cañas de dos manos y single hand Spey con Ruben Martín

16:30hs Charla 5: Técnicas de lanzamiento y correcciones aéreas con Álvaro Cortés

Centro Tradicionalista Huiliches:

20:00hs Gran espectáculo nocturno.

Sábado

Casa del Bicentenario:

7:00hs Torneo de pesca: Acreditación. Sorteo de jurado en el Salón del Bicentenario y retiro de viando para concursantes.

09:00hs a 20:00hs Muestra «La Historia de la pesca en Junin de los Andes».

Plaza San Martín:

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Casa de las Culturas:

15:00hs Taller Atado de Moscas para infancias.

17:00hs Taller Atado de mosca para adultos.

Salón del Ejército Argentino:

19:00hs Coctel y entrega de premios

Centro Tradicionalista Huiliches:

20:00hs Gran cierre musical con bandas locales y regionales.

Domingo

Casa del Bicentenario:

09:00hs a 20:00hs Muestra «La Historia de la pesca en Junin de los Andes».

Plaza San Martín:

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Predio Salesianos:

9:00hs Charla: Matias Fernandez Carro

10:00hs a 14:00hs Torneo de Lanzamiento

*Individual categoría única.

Cierre de Fiesta: Centro de la ciudad.

Entrega de premios de ganadores del Torneo de Pesca y de lanzamiento.

Sorteo de la rifa camioneta 4×4 más diez (10) premios.

Del 31/10 al 02/11, Exposición y venta de artículos e insumos de pesca, gastronomía y feria de productores locales.

