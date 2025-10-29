Fiesta Nacional de la Trucha: viví tres días de pesca y celebración en Junín de los Andes

Los paisajes de Junín de los Andes se convierten en el escenario perfecto para vivir la pesca deportiva en su máxima expresión.

A Junín de los Andes la define un río. O mejor dicho, varios. Las aguas transparentes que bajan de la cordillera atraviesan su historia, su economía y su identidad. Por eso, cuando cada primavera la ciudad se viste de fiesta para celebrar a la trucha, esa embajadora plateada que habita el corazón del Parque Nacional Lanín, todo cobra otro sentido. El turismo, la pesca, la tradición: todo fluye.

La 36ª edición de la Fiesta Nacional de la Trucha ya tiene fecha y promete una experiencia tan deportiva como cultural: del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, tres jornadas que buscarán conquistar a expertos del fly fishing, a familias curiosas y a viajeros que encuentran en la Patagonia un refugio donde el tiempo se desacelera y que coincide con la apertura de la temporada de pesca deportiva en ríos y lagos de la Patagonia.

“Es mucho más que un torneo: es una celebración del río y de la vida al aire libre”, destacan desde la Secretaría de Turismo local, organizadora del evento junto al municipio. Y eso se nota en cada detalle.

El torneo: dos modalidades, un mismo espíritu

El corazón de la fiesta será el torneo de pesca, una experiencia que se vive en los ríos y lagos que rodean la ciudad, tanto embarcado como de vadeo. Habrá categorías para todos los estilos, mosca, spinning y mixto, y la adrenalina estará presente en cada lance, en cada intento de capturar esa trucha soñada que solo las aguas patagónicas pueden ofrecer.

Pescadores de todo el país llegan a la Capital Nacional de la Trucha para disfrutar de una tradición que une deporte, turismo y naturaleza.

La propuesta también incluye el clásico torneo de lanzamiento. Los más chicos tendrán su espacio en una categoría recreativa pensada para que descubran el arte del lanzamiento con mosca jugando, aprendiendo y conectándose con la naturaleza. Para los más experimentados, la competencia subirá de intensidad con modalidades como Shooting y Flote, donde la precisión es todo.

El espíritu de la fiesta no se queda solo en la orilla del río: la Casa del Bicentenario será sede de charlas, talleres y espacios de aprendizaje que pondrán en foco la importancia del cuidado del ambiente y las buenas prácticas de pesca.

Y para quienes disfrutan el recorrido turístico completo, la feria de emprendedores reunirá productos regionales, gastronomía local, artesanías y todo ese universo que hace de Junín un destino irresistible.

Música para celebrar el río

Cuando cae el sol, el corazón de la fiesta sigue latiendo en los escenarios.

Viernes 31, Centro Tradicionalista Huiliches

El torneo convoca a expertos y aficionados, con modalidades para todas las edades y un fuerte enfoque en el cuidado del ambiente.

Los Berbel

Oscar Burgos

Los Tekis como gran cierre

Sábado 1 de noviembre

Los Cachorros

Maldita Mosaic

Amanac

Chorros de Oro Cochino

La combinación de folklore, rock regional y fiesta popular renueva la energía para volver al río a la mañana siguiente.

Pesca, cultura y destino turístico

La Fiesta Nacional de la Trucha busca fortalecer lazos: entre pescadores y naturaleza, entre visitantes y comunidad. Es deporte sustentable, pero también identidad, trabajo y turismo.

Junín de los Andes apuesta a consolidarse como destino de excelencia para quienes aman los ríos cristalinos, la pesca deportiva y los paisajes que parecen pintados con luz de cordillera.

Cronograma de la fiesta:

CRONOGRAMA

Viernes

Salón del Bicentenario:

08:30hs Acreditación

09:00hs Acto protocolar de apertura

09:00hs a 20:00hs) Muestra «La Historia de la pesca en Junin de los Andes».

10:30hs Charla 1: En busca de las mejores truchas con Marcelo Morales

11:15hs Charla 2: Manejo de la pesca en Neuquén: Los inicios con Alejandro del Valle

12:30hs Charla 3: El spinning liviano: una alternativa interesante con Rubén Martín

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Rio Chimehuín: Apertura de temporada:

14:00h) Bajada Tradicional y corte de cinta

15:00hs Charla 4: Técnicas de lanzamiento con cañas de dos manos y single hand Spey con Ruben Martín

16:30hs Charla 5: Técnicas de lanzamiento y correcciones aéreas con Álvaro Cortés

20:00hs Gran espectáculo nocturno.

Sábado

Casa del Bicentenario:

7:00hs Torneo de pesca: Acreditación. Sorteo de jurado en el Salón del Bicentenario y retiro de viando para concursantes.

09:00hs a 20:00hs Muestra «La Historia de la pesca en Junin de los Andes».

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Casa de las Culturas:

15:00hs Taller Atado de Moscas para infancias.

17:00hs Taller Atado de mosca para adultos.

19:00hs Coctel y entrega de premios

Centro Tradicionalista Huiliches:

20:00hs Gran cierre musical con bandas locales y regionales.

Domingo

Casa del Bicentenario:

09:00hs a 20:00hs Muestra «La Historia de la pesca en Junin de los Andes».

Plaza San Martín:

10:00 a 20:00hs Feria comercial/Gastronomica y Junín produce sustentable

Predio Salesianos:

9:00hs Charla: Matias Fernandez Carro

10:00hs a 14:00hs Torneo de Lanzamiento

*Individual categoría única.

Entrega de premios de ganadores del Torneo de Pesca y de lanzamiento.

Sorteo de la rifa camioneta 4×4 más diez (10) premios.

Más información Online: https://junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha+54 2944 414110

fiestanacionaldelatruchajda@omar-grassi Redes: @junindelosandesturismo