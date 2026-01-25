Dos camping en el lago Mari Menuco para refugiarse del calor en Neuquén: precios y actividades

El termómetro marcó los 38°C la semana pasada y, según el pronóstico extendido del sitio especializado Meteored, el calor no piensa retroceder en los últimos días de enero ni en los inicios de febrero. Buscar un espejo de agua se convierte así en una cuestión de supervivencia. La expresión puede parecer algo exagerada, pero sí resulta tentadora y placentera la idea de sumergirse en un lago refrescante, cristalino y profundo, de pies a cabeza. Para privilegio de los valletanos, el Mari Menuco se postula como una opción que cumple con todos esos casilleros. Te presentamos dos opciones para pasar el día o acampar el fin de semana cerca de Neuquén.

Bahía Bonita: un camping del lago Mari Menuco a 50 minutos de Neuquén

Un cartel y un portón señalizan la entrada al camping Bahía Bonita. Otros letreros te guían hasta la orilla bajo la advertencia: “Prohibido ingresar con mala onda”. Esa es la consigna: pasar una jornada relajante bajo el sol o resguardado en alguna de las cientos de sombrillas que ofrece el parador de la familia Contreras. Si lo tuyo no es estar echado en la reposera, también hay entretenimiento. Una cancha de vóley de arena te invita a jugar.

“Es espectacular el agua”, aseguró Laura de Cipolletti. Llevó a su prima Mariana que viajó desde Buenos Aires para pasar una “tarde de chicas”. Ya es la tercera vez que van a pasar el día. Les gusta porque “dentro de todo queda cerca”, “es de las playas más lindas” y tiene mucha sombra. Además, hay una proveeduría bastante equipada que abre de lunes a lunes de 9 a 21.

Bahía Bonita, uno de los campings para disfrutar del lago Mari Menuco. (Matías Subat).

Si bien hay carteles que anticipan que no se puede ingresar con perros, Natalia Moya, una de las dueñas del parador, afirmó que sí permiten canes pequeños que estén acostumbrados a salir en compañía de sus humanos.

Por día cuesta 20.000 pesos para mayores de 10 años, 15.000 para niños y niñas de hasta nueve años, 15.000 las carpas (por única vez) y la bajada de lancha sale 20.000 pesos.

Cuenta con 150 toldos y parrillas distribuidos en un espacio amplio. Hay dos sectores, uno que Natalia definió como “tranquilo y familiar” y otro “más juvenil” donde se tolera un poco más de ruido y música.

“Pasando la laguna”, un dinosaurio hecho con neumáticos usados te saluda desde la costa. Cuando Natalia conoció el trabajo del artista salteño, Irineo López, quiso tener una de sus piezas en Bahía Bonita. La logística para traerlo hasta Neuquén “fue complicada, pero se pudo”.

Un dinosaurio acompaña el paisaje de Bahía Bonita en el lago Mari Menuco. (Foto: Matías Subat).

Al aproximarse al agua, te recibe una orilla tapizada por piedras pulidas por el oleaje. Caminando por la playa se llega hasta un muelle, ideal para retratar el momento con una foto. Los álamos, los olmos y el aguaribay enmarcan el paisaje y protegen del sol en sus peores horas.

¿Lo más importante? La buena compañía. La familia Sánchez viajó hasta el camping desde Neuquén capital para una jornada de relax. Tímidamente desde las reposeras, tocando el agua con los pies, valoraron: “la tranquilidad, la atención y que está todo muy limpio”.

Los Sánchez eligieron Bahía Bonita para pasar el día en el Mari Menuco. (Foto: Matías Subat).

Camping Mari Menuco: el clásico del verano cerca de Neuquén

Un poco más alejado de la capital neuquina se encuentra el clásico de todos los veranos: el Camping Mari Menuco. Los precios son similares a los de Bahía Bonita: para mayores de 12 años, la entrada es de 20.000 pesos; de cinco a 12 sale 15.000 y los menores de cinco entran gratis. Si traés lancha, moto de agua, motorhome o casilla rodante, el costo es de 15.000 pesos.

El Camping Mari Menuco y sus playas de arena. (Foto: Matías Subat).

Una vez saldado el ingreso, se puede disfrutar de los 900 metros de costa. La playa más cercana a la proveeduría tiene un colchón verde de pasto que continúa hacia el agua, con algunos sectores de arena. Resulta agradable para pasar una tarde calma sobre una manta, tomar mates y jugar a los dados o a las cartas, pero no es de las favoritas para nadar por la cantidad de algas.

La familia Hernández llegó desde Cinco Saltos para comer un asado. Saben que los fines de semana se llena, por eso eligieron un miércoles para aprovechar el espacio. Pese a que les gusta frecuentar el lugar, Emilio señaló que notaron algo de picazón luego de sumergirse en el lago.

El Camping Mari Menuco, una alternativa para ir en familia. (Foto: Matías Subat).

Caminando hacia la derecha de la entrada, se llega a una zona del camping un tanto más “privada”. Allí, la familia Monserrat- Gualtieri cumplía a rajatabla la regla de “no música”. Las tres hermanas oriundas de Cinco Saltos llevaron a sus familiares de Córdoba a conocer las aguas transparentes del Mari Menuco. Quedaron encantados.

Continuando aún más hacia la derecha hay una recóndita playa de arena, sin algas, la joyita del camping. Eso sí, hay que llegar temprano, ya que es una de las más codiciadas.

Así, el Mari Menuco con sus playas diversas y sus propuestas para todos los gustos, se convierte en el refugio perfecto para combatir el calor. Solo queda elegir cuál de estas dos opciones te tienta más, armar la conservadora y lanzarte a disfrutar de ese chapuzón.

Un gran árbol frente a la playa completan el paisaje en el Camping Lago Mari Menuco. (Foto: Matías Subat).

Cómo llegar a dos campings cerca de Neuquén en el lago Mari Menuco

La Ruta 51 propone un sin fin de entradas hacia el lago Mari Menuco, pero aquí te enseñaremos dos campings con todos los servicios para pasar un lindo finde semana.



Para llegar hasta Bahía Bonita hay que conducir alrededor de 34 kilómetros desde la rotonda de Ruta 7 en Vista Alegre. Allí se accede a una calle de ripio bastante conocida por las personas del Alto Valle, ya que se accede a varias de las playas más populares.

Un cartel con el nombre del parador y un portón grande avisan que estás en el punto correcto. Además, vas a encontrar un grupo de casas esparcidas por el terreno. Si aún te quedan dudas, cartelitos con memes confirman que estás en Bahía Bonita.



El Camping Mari Menuco está un tanto más alejado. Hay que seguir por la Ruta 51 en dirección a Añelo, pasar la represa Planicie Banderita y la villa Mari Menuco, hasta toparse con el acceso y la barrera que restringe el ingreso. Un letrero con los precios despejará todas las dudas.



En promedio, Bahía Bonita se encuentra a unos 50 minutos de Neuquén capital y el Camping Mari Menuco a una hora y 10 minutos, dependiendo el tránsito. Si tenés que elegir, además de la distancia, podés considerar si preferís arena o piedras. O alternar entre fin de semana.