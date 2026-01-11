Tres playas en Mari Menuco a 50 minutos de Neuquén: cómo llegar y un pedido especial de los visitantes

El Piedral, una de las playas escondidas en el lago Mari Menuco cerca de Neuquén. (Foto: Matías Subat).

Cuando las temperaturas superan los 30 grados la ciudad se vuelve sofocante. A 50 minutos de Neuquén capital y 35 desde Centenario, el lago Mari Menuco esconde tres playas de aguas cristalinas ideales para sumergirse y aliviar el calor del verano.



Para llegar hasta allí hay que tomar la Ruta 7 desde la capital neuquina, pasar por Centenario y Vista Alegre, hasta empalmar con la Ruta 51. La multitrocha acelera el paso y acorta los tiempos. También se puede acceder desde Neuquén por la Ruta 67.



Luego de recorrer alrededor de 35 kilómetros desde el empalme, se abre un camino a la izquierda. Un cartel con la frase “participá de la limpieza, llevate tus residuos”, un poste adornado con cintas coloridas y una especie de “sopapa” señalizan que se trata de la entrada correcta.



Ahí hay que aventurarse por la calle de ripio un kilómetro y doblar hacia la derecha. En el camino, letreros advierten que no es una zona balnearia habilitada e informan que sobre el peligro de derrumbe. Pequeños “moñitos” coloridos guían el recorrido hasta la costa.

El letrero señaliza el camino hacia las playas de Mari Menuco.

Primera playa en el lago Mari Menuco cerca de Neuquén: El Piedral

La primera parada sobre la derecha se conoce como “El Piedral”. Si te mareaste con las indicaciones no te preocupes: Google Maps te conduce hasta allí al ingresar el nombre del lugar.



Es una playa extensa con un colchón de piedras y un árbol solitario un tanto alejado del agua, que brinda sombra y protege del sol a quienes asisten temprano y lo reservan para el resto del día.

Pese a que los acantilados brindan sombra, advierten sobre el riesgo de derrumbe. (Foto: Matías Subat).



Diario RÍO NEGRO llegó un miércoles al mediodía para interrumpir el almuerzo de la familia Castro. Oriundos de San Patricio del Chañar conocen el Mari Menuco a la perfección y lo eligen por su azul intenso y su paz.

Saben que los sábados y domingos se llena de gente, por eso escogen un día de semana, “si se puede”, para pasar una jornada tranquila con unos 500 metros de costa y el agua refrescante exclusivamente para ellos.

La familia Castro se refugia del sol bajo un árbol en El Piedral. (Matías Subat).

«Ojo de mar»: la playa escondida en el lago Mari Menuco a menos de una hora de Neuquén



Continuando el camino de la picada hacia la izquierda se llega hasta la segunda playa conocida como “Ojo de mar”. Es un tanto más acogedora y pequeña, pero con un encanto particular. Es la que eligió la familia Estrada para pasar la jornada.



Llegaron desde Cipolletti con invitados especiales: parientes que viajaron desde San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Maxi, Belén, Alma y Juan no están acostumbrados a las aguas frías y transparentes de la Patagonia, pero les encanta.

La tranquilidad del Mari Menuco y un paseo en kayak. (Foto: Matías Subat).

Contaron que donde viven solo tienen “una laguna podrida” para sortear las altas temperaturas. “Está linda el agua”, exclamó Juan sentado desde su kayak mientras exploraba la belleza del Mari Menuco.



Miriam, la “guía turística” de la familia, es de Cipolletti y frecuenta el lago hace ya varios años. Pese a que el río le queda más cerca, prefiere manejar una hora para llegar hasta superficies más tranquilas. “Me quedo más segura”, remarcó.

La familia Estrada elige el Mari Menuco para pasar los días de calor. (Foto: Matías Subat).

La playa desconocida del lago Mari Menuco que eligen los valletanos

Continuando el recorrido hacia la izquierda, se accede a otra zona de la costa bastante más extensa con un árbol en el cual se refugió la familia Fuentes. Leandro, oriundo de Centenario, visita esa playa hace 10 años. La apodan “la de los acantilados” porque caminando hacia la izquierda se llega hasta rocas donde pueden tirarse clavados.

Caminando por esta playa desconocida del Mari Menuco se puede llegar hasta unos pequeños acantilados. (Matías Subat).

El grupo valora la sombra, el espacio y “el agua limpita”. El momento preferido del día: “Cuando cae el atardecer, se oculta el sol y se plancha el lago”. Un plan más que recomendado.

Oriundos de Centenario, la familia Fuentes viajan 35 minutos hasta el Mari Menuco. (Foto: Matías Subat).

“Que se lleven la basura”: el pedido de los visitantes del Mari Menuco

Diario RÍO NEGRO recorrió la costa del Mari Menuco. Al dialogar con los visitantes frecuentes la frase se repetía: “La gente deja mucha basura”.



Herminio volvió con una bolsa llena de latas al recorrer la playa conocida como “Ojo de mar”. Aprovechó a limpiar y de paso “hacerse unos pesos” reciclando. Las zonas agrestes no tienen servicios de recolección, por lo tanto cada quien debe llevarse los residuos que genera. No alcanza con juntar y dejar allí la bolsa.

Los vecinos reclaman que la gente no se lleva su basura. (Foto: Matías Subat).



La familia Fuentes insistió con un tajante pedido: “Por favor, que se lleven la basura”.

Los Castro, desde El Piedral señalaron la misma problemática. “Hay mucha mugre por todos lados”, afirmaron. Las tres familias, todas del Alto Valle y habitué del lago, relataron cómo han visto deteriorarse las playas ante la irresponsabilidad de la gente.