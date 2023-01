Caminaba en El Chaltén, se acercó un huemul y filmó el video de su vida: «Nunca lo olvidaré»

En un sendero de El Chaltén, Capital Nacional del Trekking en Santa Cruz, primero apareció la hembra. «Vino caminando hacia mí, curiosa, y no dejaba de mirarnos», relata Cristiane. Foto @cristianegellert

«¡El video más hermoso de mi vida!», dice aún emocionada Cristiane Gelbert. Es brasileña, ama la Patagonia y en estos días disfruta a pleno de El Chaltén, la Capital Nacional del Trekking en Santa Cruz. Es su séptimo viaje al sur del país desde San Pablo y el primero con su marido y su hijo. Y por si le faltara un detalle a este viaje inolvidable, mientras caminaban en el bosque, ocurrió algo que nunca olvidará: una pareja de huemules, especie en peligro se extinción, se acercó hasta quedar a apenas unos metros. Así lo relata.

"Como si quisiera decir hola"

«La hembra vino caminando hacia mí, curiosa, y no dejaba de mirarnos como si quisiera decir ‘hola’. ¡Todavía estoy asombrada! ¡Me llevaré este hermoso recuerdo de por vida! ¡Me siento bendecido!», dice.

Después apareció el macho. «No sabía si llorar, temblar, reír o todo al mismo tiempo», cuenta Cristiane.

Y continúa: «Ya me siento la persona más afortunada del mundo por estar en un lugar que amo, con las personas más importantes de mi vida. Sin embargo, encima de todo, ¡me presentaron la mejor cita que una persona que viene a la Patagonia puede tener! Siempre he querido ver un animal en peligro de extinción. Pero no vi uno, sino dos! Una hermosa pareja, que pasaron tranquilamente, con una paz…», describe.

Y agrega: «No sabía si llorar, temblar, reír o todo al mismo tiempo. Un hermoso, dócil, raro animal… ¡se nos acercó con tanta confianza! Me emociono cada vez que veo este video!, dice.



Cristiane en El Chaltén, en ese mundo de montañas, lagos y senderos que la enamoró.

Amenazado por la transformación de su hábitat y la caza

De acuerdo con la información que brinda el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el huemul (Hippocamelus bisulcus) es una de las dos especies de ciervos nativos presentes exclusivamente en los bosques patagónicos de Argentina y Chile.

En Argentina, originalmente se distribuía en forma continua desde Neuquén (posiblemente sur de Mendoza) hasta Santa Cruz, y desde la Cordillera hasta los pastizales subandinos del este.

Actualmente, sus poblaciones son pequeñas y se presentan en forma fragmentada y arrinconadas contra la Cordillera. Se encuentra categorizada como especie en peligro de extinción, debido principalmente a la transformación de su hábitat y a la caza mayor.