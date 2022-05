Ruta 40: de los 73 malditos a El Chaltén, diario de viaje de una motoquera en la Patagonia

Aldana sigue su camino por las rutas del sur y aquí comparte los últimos tramos de su viaje en moto por la mítica 40, en este caso de Rio Mayo (Chubut) a Gobernador Gregores (Santa Cruz) y de ahí a El Chaltén entre los lagos, montañas, arroyos y mallines de esa deslumbrante Patagonia que se vuelve solitaria e infinita a medida que ella avanza hacia el fin del mundo.

Viajera de alma, cada vez que termina la temporada de verano en la que trabaja en Mar de Las Pampas (a 15 km de Villa Gesell) se sube a su querida Peque y acelera: para eso están los caminos, para ser recorridos. Su objetivo es llegar al km 0 de la ruta 40 (Cabo Vírgenes, Santa Cruz), antes del final de mayo para completar el trayecto de 5914 km que inició en La Quiaca y debió interrumpir en Mendoza el invierno pasado por el frío, el viento y la nieve.

De Río Mayo a Gobernador Gregrores: 483 km

Tramo 14 – 10/05/22. Como les conté en el tramo anterior, en ese y en este me había propuesto hacer tramos largos, aprovechando el poco viento que había. Y así fue… Descansé en Río Mayo y cerca de las 10 hs me levanté y fui a ver a La Peque, estaba toda escarchada, eso me indicaba el frío que hacía todavía. Volví a entrar, me hice un café y salí cerca de las 11 hs. Tanque de nafta lleno y de nuevo a la ruta, de nuevo a los km y km de estepa patagónica. Aunque en partes de este tramo, de repente asomaban algunos cerros que le daban color al paisaje.

Los cerros de la 40.@porlatierrayelmar

La primera parada la hice en el pueblo Perito Moreno, cargué nafta y seguí. Estaba con el tiempo muy justo, no quería llegar de noche. De ahí, sin escalas hasta Bajo Caracoles, lugar que parece haber quedado en el tiempo, tan solo dos surtidores de nafta que ya casi no se veían de la cantidad de calcos de los viajeros que por ahí pasan.

Bajo Caracoles. @porlatierrayelmar

No quise frenar a comer ahí, decidí continuar unos 5 km más y parar al solicito al costado de la ruta, aprovechando que no había viento. Saqué el mate y lo mejor de todo… la pizza que había sobrado del día anterior. Panza llena y a seguir, directo a Gobernador Gregores.

Acompañada por la luna. @porlatierrayelmar

La soledad de la puna hace que dentro de mi casco los pensamientos choquen entre ellos. Que la cabeza divague y sueñe. Y de repente algo que se mueve, un guanaco, un ñandú o una simple oveja, hacen que mi mente vuelva a ese momento.

La luna apareció a mi costado y me acompaño casi todo el trayecto. Otra vez un atardecer en la ruta, el frío se empezó a sentir pero logré llegar a Gregores. Ducha calentita y a descansar. Me quedé en lo de Irma, Hospedaje Lo de Aldo. Re lindo lugar, Irma super amable. $1500 la noche.

De Gobernador Gregrores a El Chalten 297 km

Tramo 15 – 11/05/22. Hoy era el día de atravesar los famosos 73 malditos, desayuné, compré algunas cosas en el super y salí. Aproximadamente 65 km de asfalto por la Ruta 40 y de repente un cartel que anunciaba el final del pavimento.

Guanacos en la 40. @porlatierrayelmar

«Con la rueda apenas tocando el ripio, puse el kilometraje en cero y aceleré, debo decirles algunas cosas… el 70 por ciento no es ripio sino tierra con unos huellones importantes, los guanacos van y vienen atravesando la ruta como si nada, el cuenta kilómetros me marcó 74 km y los malditos no son tan malditos.

Los 73 malditos. @porlatierrayelmar

O al menos no lo fueron para mí, tuve suerte, no había llovido y el viento ni se sentía. Ahora bien, creo que un día de lluvia o que haya llovido un día antes, ese camino es intransitable.

Cada uno debería vivir su propia experiencia, pero siempre teniendo en cuenta el clima.

Llegué a Tres Lagos y frené a comer una viandita que me había preparado la noche anterior, mates calentitos y a seguir. Después de tanta llanura, de repente pasar una curva ingresando a El Chaltén y que aparezca el imponente Fitz Roy de frente, me dejó sin respiración.

Paseando en El Chaltén, rumbo a la laguna Capri. @porlatierrayelmar

Estaba atardeciendo y debo admitir que cada km que bajo, el frío se siente más y más.

El ingreso a este pueblo es maravilloso. Por suerte para mi cuerpo frío, me estaban esperando con la estufa prendida en @lodeguillechalten .Simplemente gracias.

