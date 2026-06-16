Baja en el turismo durante el primer fin de semana de junio 2026: cómo viajaron los argentinos

Los registros sobre turismo destacaron las escapadas cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado (Foto: archivo)

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cerca de 994 mil personas viajaron durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

El índice final del movimiento turístico estuvo por debajo de otros fines de semana largos de 2026, aunque mostró una mejora respecto al mismo feriado del año pasado.

El fin de semana largo menos movido del año: las posibles causas del poco nivel de turismo

El fin de semana largo por el feriado nacional movilizó a 993.683 turistas en distintos destinos del país, una cifra que no logró superar el millón de viajeros y que lo convirtió en el período turístico de menor movimiento en lo que va de 2026.

La entidad señaló que el bajo nivel de movimiento estuvo influido por distintos factores, entre ellos el inicio del Mundial de Fútbol 2026, las condiciones climáticas y un contexto económico que continúa afectando las decisiones de consumo de los turistas.

Aunque el balance general fue moderado, algunos destinos turísticos lograron mantener niveles de ocupación superiores al promedio y comenzaron a recibir visitantes atraídos por el inicio de la temporada invernal, especialmente en las principales ciudades y centros de esquí de la Patagonia.

El fin de semana largo menos movido del año: los resultados obtenidos del feriado nacional

Los registros estimados de turismo demostraron que la actividad generó un impacto económico estimado en $216.649 millones, impulsado principalmente por escapadas cortas y viajes organizados sobre la fecha.

El relevamiento también mostró que el gasto promedio diario por visitante fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025. Además, la estadía promedio descendió de 2,3 a 2 días.

Pese a estos indicadores, la cantidad de viajeros fue un 37,7% superior a la registrada durante el feriado equivalente del año pasado. Sin embargo, CAME aclaró que la comparación está condicionada por el calendario de 2025, cuando los feriados del 17 y del 20 de junio estuvieron separados por apenas tres días y generaron un flujo turístico más distribuido.

Con información de NA