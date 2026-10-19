Argentina y el turismo extranjero: el dato internacional que pone al país en el centro de la escena

El atractivo de Argentina combina sus paisajes, la oferta cultural y las condiciones económicas que pueden influir en la decisión de los turistas extranjeros. Foto ilustrativa.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 podría haber impulsado un aumento del interés turístico por Argentina. Según datos de Squaremouth, una plataforma de comparación de seguros de viaje, los viajes asegurados al país crecieron un 55,9% interanual durante septiembre y octubre.

El relevamiento detectó un incremento en la contratación de seguros de viaje hacia varios de los países que avanzaron a las instancias finales del torneo. Argentina encabezó la lista, seguida por España, que registró una suba del 23,6%.

Ambos países, señalados en el informe como finalistas de la competencia, acumularon un crecimiento combinado del 26,6% en los viajes asegurados durante el período analizado.

El fenómeno también se observó en otros destinos vinculados al certamen. Marruecos registró un aumento del 34,2%, Egipto del 26,4%, Brasil del 15,3%, Noruega del 14,3% y Canadá del 13,1%.

El efecto del Mundial en el turismo

Desde Squaremouth señalaron que el crecimiento de la demanda en los meses posteriores al evento podría reflejar un interés concreto de los viajeros por conocer países que ganaron visibilidad durante la competencia.

Jacqueline Mondelli, directora de marketing de la compañía, explicó que los grandes acontecimientos deportivos permiten mostrar la cultura, las ciudades y la población de los países participantes ante una audiencia internacional.

Según la ejecutiva, esa exposición puede despertar el interés de personas que antes no consideraban esos destinos entre sus opciones de viaje.

La empresa también puso la mirada en los próximos acontecimientos deportivos internacionales. Entre ellos, mencionó la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en Brasil, y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, previstos en Los Ángeles, Estados Unidos.

Qué mide el informe

Los datos forman parte del informe de tendencias de seguros de viaje correspondiente al tercer trimestre de 2026 de Squaremouth. La compañía sostiene que sus estadísticas se basan en pólizas efectivamente contratadas y no en encuestas o estimaciones generales sobre la intención de viajar.

El dólar, otro factor que impulsa el turismo en Argentina

El interés por Argentina también puede estar relacionado con el tipo de cambio. Según un informe del Mastercard Economics Institute, el país es el segundo del mundo donde más crece la llegada de turistas internacionales ante una depreciación de la moneda local, solo por detrás de Turquía.

El estudio señala que una depreciación del 10% se asocia con un aumento cercano al 10% en las llegadas de visitantes extranjeros, una sensibilidad muy superior al promedio mundial del 2,4%.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también mostraron un crecimiento del turismo receptivo durante el primer cuatrimestre de 2026. Entre enero y abril ingresaron al país 3,5 millones de visitantes no residentes, un 6,5% más que en el mismo período de 2025.