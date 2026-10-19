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Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este martes 20 de octubre

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó dos cortes de luz (Gentileza)

CALF programó dos cortes de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial en este martes 20 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 20 de octubre

Grilla del corte programado:

FechaHorarioZona AfectadaMotivo
Martes 20 de octubreDe 07:00 a 12:30 hBº Rincón Club de Campo y Plaza de las BanderasMantenimiento y modernización de infraestructura para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial en este martes 20 de octubre.

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