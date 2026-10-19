Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este martes 20 de octubre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial en este martes 20 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 20 de octubre

Grilla del corte programado: