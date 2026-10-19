Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este martes 20 de octubre
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica para sectores de la capital provincial en este martes 20 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado hoy, 20 de octubre
Grilla del corte programado:
|Fecha
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo
|Martes 20 de octubre
|De 07:00 a 12:30 h
|Bº Rincón Club de Campo y Plaza de las Banderas
|Mantenimiento y modernización de infraestructura para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio
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