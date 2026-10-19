Formación para Vaca Muerta: CEPH realizó la primera capacitación para estudiantes de ingeniería en Neuquén

En la ciudad de Neuquén, cerca de 120 futuros ingenieros en petróleo de distintas universidades del país participaron del «Desafío CEPH» un entrenamiento práctico enfocado en la operación de pozos no convencionales. La jornada fue organizada el viernes 16 por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

El evento se realizó en el marco del encuentro anual de los capítulos estudiantiles de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y contó con la experiencia técnica del Instituto Vaca Muerta (IVM), espacio que permitió recrear escenarios operativos en un entorno seguro y controlado.

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Vinculación Universitaria de la CEPH, creada con el objetivo de acercar el ámbito académico a la industria y alinear la formación de los futuros profesionales con las necesidades reales de las empresas del sector. Desde la cámara, afirmaron que el grupo de trabajo responde a uno de los desafíos más importantes que debe atravesar la industria: contar con profesionales capacitados.

El evento reunió en la capital neuquina a alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Vinculación Universitaria de la CEPH. Foto: gentileza.

Los participantes se dividieron en cuatro grupos para enfrentar un reto técnico guiado por profesionales de las compañías socias, quienes orientaron el análisis de consignas y la evaluación de resultados.

Durante la jornada, el director ejecutivo de la industria, Juan Schamber, comentó a los estudiantes que «el petróleo y el gas son parte de un proyecto de país que hoy llevan adelante miles de trabajadores, y al que ustedes pueden sumarse para hacerlo realidad».

«Van a ser protagonistas de un futuro desafiante. Seguir aumentando la producción y las exportaciones depende del esfuerzo continuo de la industria y del compromiso de los futuros profesionales que se incorporarán», añadió Schamber.

Guillermo Koenig, ministro de Economía de Neuquén, compartió la puesta en común con la que los participantes coronaron la jornada capacitadora, validando la importancia que tiene para la provincia productora la generación de mano de obra con sólida formación.