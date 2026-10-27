El sargazo y los precios ahuyentan al turismo en Tulum: del paraíso mexicano a las playas vacías

Un trabajador retira el sargazo acumulado en la playa, en el Parque Nacional de Tulum. Nayeli Cruz (El País)

Un aeropuerto casi vacío, hoteles sin huéspedes y playas cubiertas de algas. Tulum, uno de los destinos más conocidos del Caribe mexicano, atraviesa una crisis turística que comenzó a afectar a las aerolíneas, los alojamientos y los comercios locales. La caída de visitantes contrasta con el crecimiento que experimentó la ciudad después de la pandemia, cuando se convirtió en uno de los lugares más buscados por los viajeros internacionales.

Según una crónica publicada por el diario español El País, el Aeropuerto Internacional de Tulum, inaugurado en 2023, perdió buena parte de su actividad después de que Aeroméxico, Volaris y American Airlines anunciaran el cierre de varias rutas. El tráfico de pasajeros cayó un 33% desde 2025 y la terminal, uno de los proyectos impulsados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó lejos de las expectativas iniciales.

El retroceso también se siente en la zona hotelera. Algunos establecimientos redujeron las jornadas de sus trabajadores ante la falta de huéspedes, mientras otros cerraron sus puertas. A ese escenario se suma el aumento de los precios, que durante el auge turístico convirtió a Tulum en un destino más costoso que otros puntos cercanos de la Riviera Maya, como Playa del Carmen.

El sargazo, otro problema para las playas de Tulum

La llegada masiva de sargazo, un alga que se acumula en las costas del Caribe, agravó la situación. Durante 2026, las playas mexicanas recibieron una concentración excepcional de esta especie, según datos satelitales de la NASA. La acumulación altera el color del agua, dificulta el uso recreativo de algunas playas y genera olores desagradables cuando el alga se descompone.

Turistas recorren las playas de Tulum, Quintana Roo. Nayeli Cruz

Aunque el gobierno mexicano desplegó brigadas para retirar el sargazo e instaló barreras en algunos sectores, las medidas no alcanzaron a cubrir todo el litoral. En buena parte de la zona hotelera, las algas se acumularon sobre la arena y redujeron el atractivo de un paisaje que durante años fue una de las principales razones para visitar el destino.

El impacto también llega a los trabajadores que dependen de la actividad turística. En ese contexto, algunos deben recurrir a otras actividades para completar los gastos cotidianos.

Menos visitantes en las ruinas mayas

Otro indicador de la caída turística aparece en la zona arqueológica de Tulum, uno de los principales atractivos culturales de la región. Allí se encuentra el Castillo maya, una construcción del siglo XI que forma parte del paisaje más reconocido del destino.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México citados por El País, el sitio recibió 74.385 visitantes en septiembre de 2024. Dos años después, durante el mismo mes de 2026, la cifra descendió a 22.100 personas.

La polémica por los cobros de acceso a las playas y al Parque del Jaguar también formó parte de las dificultades del destino. Este año se retiraron algunos cargos que habían generado críticas entre turistas y residentes. El gobierno mexicano, además, puso en marcha la campaña Tulum Renace, con acciones para promover el acceso gratuito a las playas y mejorar la limpieza de la costa.

La apuesta por recuperar el turismo

Pese a la caída de la actividad, las autoridades mantienen la expectativa de recuperar visitantes durante la próxima temporada alta. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció nuevas rutas aéreas desde Montreal y Toronto, en Canadá, como parte de una estrategia para impulsar la conectividad internacional y mejorar la actividad del aeropuerto.

Sin embargo, los antecedentes muestran las dificultades del proyecto. Según la Agencia Federal de Aviación Civil, el aeropuerto registró 1.117 operaciones durante su primer año, en 2024. En 2025, la cifra descendió a 689, casi la mitad.

Tulum conserva sus playas, sus ruinas mayas y el atractivo natural que lo convirtió en uno de los destinos emblemáticos de México. Pero la recuperación dependerá de varios factores: mejorar la conectividad aérea, controlar el impacto del sargazo, revisar los costos que enfrentan los visitantes y recuperar la confianza de los viajeros. Por ahora, el destino que llegó a representar el auge turístico del Caribe mexicano enfrenta el desafío de volver a llenar sus hoteles, sus calles y sus playas.