«El último viaje a la Patagonia», Gustavo el viajero que quedó atrapado por el sur

El viernes 17 de febrero, a la una y media de la mañana Gustavo Crencic llegó a Bariloche. Había salido a las 4 de la mañana del día anterior desde Buenos Aires, con la camioneta cargada hasta las muelas y las dos perras que se asomaban entre los asientos. Viajó despacio para disfrutar y paladear el camino. “Ni loco aceleraba, era el último viaje de ida a la Patagonia, porque de acá no me vuelvo”, dice.

Llegó a la madrugada a la casa que había comprado a ciegas, desde Buenos Aires. Ahí se dio cuenta que el nuevo hogar está cuatro metros abajo de la calle, que había una escalera larga. Le dijo a sus compañeras caninas “chicas vengan que les muestro casa”, y empezaron a subir y bajar para descargar las cajas, después de 24 horas de viaje.

Dejar todo para vivir en la Patagonia, es una decisión que Gustavo tomó hace tiempo, pero que pudo concretar ahora. De joven pasaba día y noche trabajando. Había fundado su empresa de tecnología y telecomunicación, hacía negocios, tenía 40 empleados. Se levantaba a las 4 de la mañana sin haber dormido bien y se acostaba a las 12 de la noche, pesaba 110 kilos, no tenía vida, hasta que en un momento dijo “Esta empresa y yo nos vamos a morir juntos”.

Corría el año 2002, y en esa vorágine, un día compró una camioneta y descubrió la Patagonia. Con su mujer y sus hijos, que eran niños atrás, viajó por ruta 3 hasta Ushuaia y de ahí agarró la ruta 40 y fue hasta San Martín de los Andes, para descubrir que estaba atado a la estepa.

“Cuando agarré la 40 sentí algo en el cuerpo y dije ‘y0 ya estuve acá’, me agarró como una especie de delirio místico. En Santa Cruz pasaba por lugares en los que había apellidos croatas como el mío. Sentía que era un lugar en el que yo ya había vivido. Todavía no había cumplido los 40 años, pero desde esa vez no pude parar de viajar a la Patagonia, 3, 4, 5 veces al año, compulsivamente”, dice desde Bariloche, mientras los obreros van y vienen por su casa refacción.

Nació en capital federal, cuando sintió que la empresa iba a terminar con él, decidió terminar con la empresa se fue a vivir a Pilar, un lugar más tranquilo que se iba llenando de barrios privados. Se quedó ahí a ver que haría con su vida y vio que eran todas obras en desarrollo.

Si bien so se recibió, había estudiado ingeniería y entendía sobre procesos técnicos. Se fue a tomar mates con unos obreros paraguayos de la obra de enfrente de su casa, que se encariñaron con él y le fueron enseñando a hacer una casa desde la base al techo. Así arrancó en el rubro de la construcción y le fue bastante bien. Nunca más agarró nada de tecnología, ni para programar el celular.

Uno de los responsables de mi amor por Patagonia, el Lanín. No tenía ni idea de cómo se subía una montaña, pero tenía ganas. Muchas. Y además quería saber si podía. Y pude. Sin guía, sin nada. A las patadas.

En el primer viaje, cuando llegó por primera vez a Bariloche, creyó que lo mejor era ir a vivir ahí, por desarrollo, por tamaño, porque los chicos podían i a la escuela ahí. Su compañera de ese momento le dio un si y se fue de Bariloche con la foto de cada cartel de inmobiliaria que vio. Decidió que los chicos irían al San Patricio, en Bustillo y vivirían cerca. Llegó a Buenos Aires llamó a las inmobiliarias, al colegio, cuando estaba todo organizado, escuchó voces que venían desde el fondo de la casa y decían: “No vamos a ir, es muy lejos”.

Le preguntó de que hablaba, le dijo que no iría, que vaya solo. Miró a los chicos y eran muy pequeños, pensó que no podía irse. “Me voy a quedar hasta que sean independientes y eso pasó en julio del año pasado que se recibió mi hijo de médico. Hasta ahí estuve viajando esperando que sean grandes”, dice.

Florencia cumple 30 y Juan Pablo tiene 27, ella es contadora y se fue a vivir Australia hace tres años y él se recibió de médico. En octubre cuando arrancó la residencia dijo “es ahora”. Es decidido, no tenía que pensarlo, así que se metió en un buscador, una amiga de Bariloche le dio el teléfono de una chica que le ofreció una casa para refaccionar. Vio fotos y cerró la transacción. Sabía que tenía para entretenerse y arreglar varias cosas.

Desde el primer día que vio una foto del Lanín en 2004, lo que hace son senderos y montañas. Especialmente en Santa Cruz recorrió muchos caminos porque se enamoró del Parque Perito Moreno y de El Chaltén y se la pasa yendo hacia allí.

Una selfie en un lugar muy querido, el Valle del Río Lácteo, atrás mío está el techo de Santa Cruz, el Cerro San Lorenzo. Parque Nacional Perito Moreno

“Me gusta la estepa y el frío. Mis tres lugares preferidos son la isla de Tierra del Fuego, que la recorrí toda, el Chaltén y el Parque Perito Moreno. Cuando llegué por primera vez, me enamoré de la desolación, el frío, lo inhóspito del clima, la gente callada que mira para abajo, que le haces una pregunta y pasan seis minutos y empieza a contestar, los tiempos largos, las rutas interminables, eso para mi es la idea de Patagonia”, dispara Gustavo sin duda, con firmeza.

Este lugar le da lo que necesita, porque acá siento que es él. “No soy místico, pero hay cosas que no puedo evitar porque las siento. Acá me enciendo. Creo que era de acá, pero nací allá, en el lugar equivocado”.

Vio que el terreno tenía lugar y decidió que ahí podían entrar unas cabañas para alquilar, ya tiene el proyecto, quién las hará y vivirá de eso. Le gusta caminar por las montañas porque le sale una fuerza que no se de donde. También agarrar la camioneta y recorrer las rutas, hablar con la gente de cada lugar, esos habitantes patagónicos solitarios y tranquilos. Una de las cosas que más disfruta es meterse en un puesto, cocinar, quedarse a tomar mate y respirar el mismo aire que respiran los puesteros.

En su casa, seguramente compartirá el tiempo con sus perras y tal vez con alguna visita de sus hijos. Ellos también gustan de las montañas. Florencia cuando vuelve al país, quiere ir a la cordillera, el hijo siempre que puede va con amigos.

Cómo no ir a conocer la pasarela sobre el Río Mayer, por la que cada año cruzan 6 mil ovejas? 100 metros de largo. Me costó un buen rato, tuve que andar mucho por barro, cruzar un río muy divertido con la camioneta y alguna cosa más, pero fui oveja por un rato, y fui hasta el otro lado. Santa Cruz.

“Yo me voy a morir acá. No vuelvo más pase lo que pase. Tengo 57 años y no vine a probar, está decidido. Estoy a siete cuadras de ese colegio al que alguna vez pensé en mandar a mis hijos, mirá si no estaba macado el destino para mí”, concluye frente a la montaña, cerca del lago, con el viento patagónico que lo acaricia.