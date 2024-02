En Bariloche se esconde un mundo de dinosaurios: Parque Nahuelito para ir con niños

Bariloche es sin dudas un destino ideal para ir con niños: hay lagos, montañas, los chocolates más ricos del mundo y como si fuera poco, también existe un lugar en el que se pueden meter en el bosque, descubrir dinosaurios en tamaño real y encontrarte con el más mítico y terrible monstruo del lago: el Nahuelito.

Los guías te llevarán por todas las etapas y eras, hasta el lugar el que están las estatuas súper realistas. Los que lo recorrieron alguna vez, cuentan que es muy didáctico “los nenes flashean y es muy interactivo”.

Entre el público infantil, algunos se van preparados para la ocasión con remeras de dinos, gorros y la emoción se siente en el bosque cuando el grito rompe el silencio, cuando están frente a alguna de las especies más conocidas.

«Es un parque temático de dinosaurios, un recorrido por el bosque con más de 30 dinosaurios de tamaño real. Con rigor científico, ul guía avanza en una escenografía imponente y cuenta la historia de forma amena y divertida, para que aprendan de dinosaurios. La idea es que no sea un museo, sino que el trayecto lo hagan de inicio a fin y pasen un lindo momento, mientras aprenden», dijo Hernán Falbo, encargado del Parque Nahuelito.

El bosque es hermoso y todo tiene una magnitud imponente. En ese recorrido se comienza desde lo más antiguo, desde el dinosaurio de 240 millones de años, hasta lo más reciente, antes de la caída del meteorito hace 60 millones de años.

«La verdad que es mágico. Te sorprende, vino Marley, Maravilla Martínez y quedaron impactados. Estamos muy atentos en cuanto a lo que se enseña. A los guías los capacita el número uno de los paleontólogos que es Sebastián Apesteguía. Llevamos información y por el otro lado, están las bromas, los chistes, que hacen pasar un lindo momento a toda la familia», dijo Hernán.

El recorrido tiene 400 metros en el bosque. No es exigente, lo pueden hacer todos. Tiene rampas en el recorrido de tierra, adaptado para que si alguien va en silla de ruedas o con carritos de bebés, lo puedan realizar. Dura aproximadamente una hora, paran y charlan con el guía. Después sacan una linda foto al final que se la ofrecen en la cabaña.

El Nahuelito le da nombre al lugar y tiene su protagonismo. La supuesta criatura acuática desconocida que, según la creencia habita en el lago Nahuel Huapi está presente. «En el caso de que exista el Nahuelito, no es un monstruo del lago es un dinosaurio, sería un plesiosaurio, un reptil marino. Contamos todas las posiciones, la de los que defienden que puede existir y los que dicen que es imposible. Que la gente evalúe y saque sus conclusiones», relató el encargado.

Los chicos tienen una conexión muy mágica con los dinosaurios, pero también es un buen plan para los más grandes. Son unas bestias increíbles que habitaron el planeta, no son duendes que uno cree o no, no es el lobisón, están los huesos, existieron.

«Cuando vos te parás adelante del Giganotosaurus Carolinii, estas frente al dinosaurio carnívoro más grande del mundo que se descubrió acá cerca, en El Chocón y tiene 16 metros o al Rex en tamaño real, es increíble lo que pasa. Los chicos alucinan y tenemos una sorpresa al final», concluyó Hernán e invitó a descubrirla.

Datos para ir al Parque Nahuelito

Esta abierto todos los días en en la Ruta 77, Km. 24,500 , Circuito Chico, Barrio Las Cartas, Bariloche. Río Negro.

Para llegar, pueden ir en colectivo. Te lo tomás en el centro la línea 10 te deja en la puerta. La línea 20 pasa más seguido, se bajan en la rotonda del kilómetro 18 y ahí se toman el empalme con el número 13 que los deja en la puerta del parque.

Si van en vehículo propio es muy simple. Agarran Avenida Bustillo que es la calle pegada al lago y llegan hasta el kilómetro 18, donde hay una rotonda y doblan a la izquierda.

Venden bebidas, snack y todo tipo de recuerdos de dinosaurios con la marca de parque o dinosaurios diferentes muñequitos.

Las visitas son únicamente guiadas, comienzan 11:30 la primera y luego cada una hora aproximadamente sale una guiada hasta las 17:30 última visita del día.

Los valores de la entrada se deben consultar en las redes (@parque.nahuelito) o por Whatsapp (2944 59-8818). No se realizan reservas, es por orden de llegada, (cupos limitados). Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.