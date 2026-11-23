El Cañadón Caracoles ofrece paredes de roca y distintos niveles de dificultad para quienes practican escalada en el noroeste de Santa Cruz.

Hay muchas maneras de descubrir la Patagonia. Algunas comienzan con una caminata, otras con un viaje por sus rutas y también están aquellas que invitan a mirar el paisaje desde una perspectiva diferente. En el Cañadón Caracoles, las paredes de roca ofrecen esa posibilidad a quienes se animan a escalarlas, con la inmensidad de la estepa como escenario.

Muy cerca de Cueva de las Manos y dentro de Parque Patagonia, se realizó la tercera edición de un encuentro que reunió a unas 70 personas de distintas localidades de Santa Cruz y de Chile Chico, en la vecina región de Aysén.

La convocatoria incluyó a escaladores experimentados y a personas que nunca habían probado este deporte sobre roca natural. Para estas últimas, el encuentro fue una oportunidad de enfrentarse por primera vez a una pared y descubrir las sensaciones de la escalada en un entorno natural.

Ariel Obregón, uno de los socios fundadores y referentes del Club Andino Parí Aike, destaca especialmente la respuesta de quienes se animaron a probar. «Las personas que escalaron por primera vez bajaban muy contentas, agradecidas de haberles podido brindar esta experiencia», cuenta.

Unas 70 personas participaron del encuentro de escalada en el Cañadón Caracoles, dentro de Parque Patagonia y cerca de Cueva de las Manos.

También recuerda el acompañamiento del resto de los participantes durante esos primeros intentos: «Estaban muy contentas ahí, compartiendo con todas las personas que también estaban alentando para que puedan escalar, así que fue un momento muy lindo».

Un encuentro que suma nuevas vías

La actividad ya tiene un recorrido en el noroeste santacruceño. «Ya es la tercera edición, todos los años se viene haciendo, así que con buenas repercusiones, mucha gente participando y con resultados muy positivos», señala Ariel.

El programa incluyó charlas, bautismos de escalada y tiempo para que cada participante pudiera recorrer las vías de acuerdo con su experiencia. La propuesta también tuvo un espacio para compartir fuera de las paredes: vecinos de Perito Moreno prepararon cordero para la cena del sábado y el almuerzo del domingo.

Las actividades habían comenzado algunos días antes, con una capacitación destinada a quienes buscan profundizar sus conocimientos sobre el equipamiento de vías de escalada. Dos instructores llegaron desde Mar del Plata para dictar el curso, que reunió principalmente a integrantes del Club Andino Parí Aike, de Perito Moreno, además de participantes de Lago Posadas, Bariloche y Buenos Aires.

Escaladores experimentados y principiantes compartieron tres jornadas de actividades en uno de los paisajes más impactantes del noroeste santacruceño.

La formación tuvo un resultado concreto en el cañadón: la apertura de nuevos recorridos para quienes practican este deporte. «Pudimos crear entre 20 y 22 vías nuevas. Así que muy contento con esa actividad, porque pudimos generar conocimiento y, a su vez, brindarle más vías al cañadón», destaca Ariel.

La calidad de la roca y las posibilidades de seguir ampliando los recorridos son parte de los atractivos del lugar. Pero el desarrollo de la actividad también exige atención al entorno. «Tiene muchas vías, la calidad de la roca es muy buena y se van generando nuevas vías, siempre cuidando el impacto en la naturaleza», explica.

Escalar con la estepa como escenario

En el Cañadón Caracoles, la experiencia no termina en el desafío físico. Las paredes de roca permiten ganar altura y observar desde otro lugar el paisaje que rodea al sector. «Lo que tiene de especial es el escenario en sí. La vista que tenés, todo el entorno, es maravillosa», cuenta Ariel.

La última jornada sumó una actividad vinculada con el cuidado del ambiente: una plantación de juncos en el sector de La Lagunita. Fue parte de una agenda que combinó deporte, formación y acciones para acompañar el desarrollo del espacio.

Detrás del encuentro hubo un trabajo conjunto entre Acceso PanAm, Parque Patagonia y el Club Andino Parí Aike. Después de esta tercera edición, la intención es comenzar a organizar una cuarta y sostener una propuesta que convoca tanto a quienes ya conocen la escalada como a quienes encuentran allí su primera oportunidad.

Para algunos, el fin de semana dejó nuevas vías y conocimientos para seguir practicando. Para otros, el recuerdo de haber llegado por primera vez a la cima de una pared de roca. En ambos casos, el Cañadón Caracoles sumó visitantes y experiencias a una actividad que crece en el noroeste de Santa Cruz.

Con información de Agencia Ambiente.