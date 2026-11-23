Jensen Huang vuelve al mando de Nvidia con efecto inmediato tras la renuncia del 12 de noviembre y el aval de Washington sobre la seguridad nacional.

Nvidia anunció este lunes 23 de noviembre la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente ejecutivo, con efecto inmediato. La noticia provocó una reacción inmediata en Wall Street: las acciones de la compañía se dispararon más del 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La determinación de la empresa de recuperar a Huang representa un giro radical respecto a la postura que su propio directorio había fijado apenas unos días antes, cuando descartaba por completo su regreso. La cúpula directiva revirtió su decisión tras mantener contactos clave en Washington.

La compañía informó que Harvey C. Jones continuará al frente de la presidencia del directorio y expresó su agradecimiento a Colette Kress por su labor como directora ejecutiva interina, además de sus funciones como directora financiera.

«El directorio cree que Jensen es la persona adecuada para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes», afirmó Harvey C. Jones, presidente del directorio, quien añadió: «Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos trabajar con él mientras retoma el liderazgo de la empresa».

El regreso pone fin a una crisis que comenzó el pasado 12 de noviembre, fecha en la que el ejecutivo presentó su dimisión luego de que salieran a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una vinculación con una empresaria señalada por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de espiar para China, una acusación que Pekín niega rotundamente.

«El país necesita el liderazgo de Jensen»: Donald Trump celebró que Nvidia restituyera a Jensen Huang como CEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en Truth Social el voto unánime de la junta directiva para restituir a Jensen Huang al frente de Nvidia y sostuvo: «El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense».

Trump también destacó que pudo “conocer a Jensen”, y lo describió como “un gran patriota y un tesoro nacional”.

El regreso de Jensen Huang y la investigación abierta

En el mismo comunicado, Nvidia difundió las primeras palabras públicas de Jensen Huang tras su restitución al frente de la firma. «Me siento honrado de volver a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial», expresó el ejecutivo, y agregó: «Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso».

Huang agradeció la deliberación del directorio, el rol de Harvey C. Jones en la presidencia, el trabajo de Colette Kress y del equipo ejecutivo durante el período de transición, así como el respaldo de empleados, accionistas, referentes de la industria y su familia. «No veo la hora de volver al trabajo», cerró el director general.

Por otra parte, la empresa recordó que, ante los reportes recientes sobre Huang como presunto objetivo de una operación de inteligencia extranjera, el directorio constituyó un comité integrado exclusivamente por directores independientes con asesoría legal propia. Nvidia ratificó que esa investigación continuará hasta su conclusión y que el ejecutivo respalda el proceso y se comprometió a cooperar.

El aval de la Casa Blanca y el cambio de postura del directorio

Para destrabar el retorno, el directorio de Nvidia aseguró estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo demostradas por el ejecutivo durante el proceso. No obstante, el factor determinante llegó desde el plano político y de defensa.

Tras recibir información directa de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, los directivos de la firma concluyeron que la vuelta de Huang al mando no representaba ningún riesgo para la seguridad nacional, desactivando así el principal temor que había motivado su salida hace apenas once días.

La urgencia por recuperar a Huang se explica por su rol central en la estructura del gigante tecnológico. Bajo su conducción, Nvidia pasó de ser una compañía dedicada originalmente al diseño de chips para videojuegos a convertirse en el principal proveedor mundial de procesadores de inteligencia artificial.

A lo largo de ese proceso de transformación, el ejecutivo lideró personalmente los tres pilares críticos de la firma: la estrategia de desarrollo de nuevos chips, los vínculos comerciales con los grandes clientes globales y las delicadas relaciones institucionales con Washington.