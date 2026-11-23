Durante la tarde del domingo 22 de noviembre 2026, el sorteo número 2455 de Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, concluyó con la recompensa estelar vacante, preparando una bolsa acumulada de enorme atractivo para despedir el anteúltimo mes del año.

En contrapartida, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron directamente a 19 apostadores en todo el país, quienes alcanzaron 14 coincidencias y percibieron $772.377 cada uno, marcando el pago secundario más alto de las últimas cuatro semanas.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 22 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2455, determinó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino

(15 aciertos) 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 Vacante Acumula pozo millonario Telekino

(14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 19 $772.377 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?

El tradicional certamen familiar regresará a la pantalla el próximo domingo 29 de noviembre 2026, cerrando el mes con su sorteo oficial a partir de las 16:30 con transmisión en directo para todo el territorio argentino a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, teniendo presente que cada billete participa en simultáneo por el pozo mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.