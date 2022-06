Expectativas en la cumbre: los centros de esquí se preparan para la temporada de invierno

Nevadas tempranas, bajas temperaturas que no dejan que la nieve que cae se derrita, turistas con ganas de llegar a esquiar a la Patagonia, más conexión aérea a los destinos de cordillera, fronteras abiertas y brasileros que se calzan los esquíes, buen porcentaje de reservas en hotelería, y gran preventa de pases son algunos de los factores que crean buenas expectativas en los centros de esquí. Mientras el sur se cubre de blanco, la temporada de nieve pinta bien.

Hace dos semanas nevó en la cordillera y desde allí, no paró de nevar de manera intermitente. Los pronósticos son buenos, los fríos se mantienen y eso hace pensar que para el fin de semana largo del 17 de junio, los turistas van a poder esquiar en Río Negro y Neuquén.

Mientras esto pasa en el cielo, en cada uno de los cerros se preparan. Vienen realizando inversiones para mejorar su infraestructura y recibir visitantes, en una temporada normal, tras dos años de pandemia.

Las novedades incluyen atractivos, como más pistas y medios de elevación, nuevos cañones de nieve artificial, una oferta gastronómica diversa y actividades que se sumaron para esquiadores y snowboardistas y para quienes no practican estos deportes.

Los cerros sumaron cañones de nieve artificial. Foto: Cerro Bayo.

El viernes se lanzó la temporada de invierno 2022, en el evento que se reallizói en Buenos Aires, todos los actores aseguraron que será «absolutamente récord».

Tenemos una expectativa enorme con la temporada de invierno, esperamos un nivel de ocupación un 30% por arriba del 2019. O sea que ya no estamos hablando de la recuperación de la pandemia sino que los números están superando los niveles 2019 y 2018. Esperamos cinco millones de turistas nacionales y un millón de turistas extranjeros visitando distintos puntos del país”, manifestó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes.

Según los números expuestos, la temporada de invierno 2022 muestra un marcado aumento de turistas, durante la segunda semana de mayo, llegó al 73,6% de turistas provenientes del extranjero en comparación con la prepandemia. Una cifra que se mantiene en ascenso desde enero. Esto generó 1.180 millones de dólares en el sector, en tanto arribaron 1.9 millones turistas entre el primero de enero y el 27 de mayo del corriente año.

El ministro de Turismo, Sandro Badilla, en diálogo con Vos A Diario por RN Radio, también confió que hubo una preventa importante de pases y también de reservas en hotelería. “Ya cuesta conseguir plazas para el mes de julio”, confirmó.

Aunque no hubo Previaje para el invierno, los números muestran que con la reactivación del turismo nacional, las reservas para las vacaciones de invierno se duplicaron comparado al año pasado. “Estamos a la expectativa y vamos a tener Previaje. Un Previaje diferente, orientado a las temporadas bajas, pero creemos que será una herramienta que complementará una temporada muy buena”, destacó Badilla.

En algún momento se habló que cuando se lance el programa los descuentos, para los centros de esquí no sería al 50%, si no en un porcentaje menor, pero todavía no hay definiciones en cuanto a los detalles. Lo que sí se sabe, es que estará disponible desde agosto y que será bienvenido para la temporada baja.

El cerro Catedral prepara por estos días la temporada. Foto: gentileza Capsa

El gerente general del Cerro Bayo, e integrante de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM), Pablo Torres García, indicó que “no tenemos los parámetros de cómo va a ser el Previaje, pero las ediciones anteriores fue muy bueno, movió el turismo, eligieron el país como destino”.

En este sentido, la temporada baja en los cerros es en agosto o septiembre, aunque que los cerros sigan abiertos llegada la primavera depende de las condiciones climáticas sobre todo.

Sumar conectividad aérea es un factor clave al que se prestó mucha atención para esta temporada. Es un desafío que desde la Cámara se pusieron por delante. Bariloche comenzará a tener vuelos directos desde Salta, dos veces por semana y se suman a los que ya existen entre Bariloche, Córdoba, Viedma, El Calafate, Rosario y Buenos Aires. También se unirá San Pablo-Bariloche, con una frecuencia diaria.

El aeropuerto Chapelco de San Martín de los Andes verá incrementada su actividad en julio, al duplicar las frecuencias a destinos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario y suma un par de vuelos desde San Pablo.

Se suman frecuencias aéreas a la cordillera.

En los destinos de cordillera esperan al turismo de Brasil con los esquíes puestos. Es sobre todo un turista que ingresa como peatón, no como esquiador, por eso los cerros intentan tentarlos a que prueben esquiar.

“El embajador de argentina en Brasil me dijo que cree que tendremos un 30% más de turistas que el año antes de la pandemia. La Cámara, los municipios, el gobierno, todos hicimos un gran esfuerzo por ir a Brasil, a Uruguay, que es un mercado que crece para el producto nieve, a Colombia, Chile. Pusimos la nieve argentina a disposición del mundo. El cambio les favorece a los extranjeros, y creo que será un factor interesante”, dijo Pablo Torres García.

En los cerros lanzan por estos días las tarifas para la temporada. En algunos están disponibles para la venta, en otros todavía no.

Se palpitan las primeras señales de una gran temporada de invierno. Con el fin de las restricciones duras de la pandemia, promete batir récords.

Cerro Catedral

El cerro de Bariloche delineó un masterplan de u$s 200 millones a realizarse en distintas etapas. Estrenará este invierno dos nuevas pistas: ‘Garganta’ y ‘Paralela’, que aumentarán un 25% la superficie esquiable, con vistas a las laderas, los lagos y la ciudad. Se instaló la telesilla cuádruple ‘Lenga’, con una capacidad de transporte de 2000 personas por hora y 1134 metros.

También, se incorporaron dos nuevas magic carpet (cintas de arrastre) para principiantes en la base y dos nuevas máquinas pisapista de última tecnología. Se sumaron actividades, como ascensos, caminatas, trineos, paradores gastronómicos, livings, paseos de compras y afters.

La vocera de la empresa, Belén Jonsson, explicó que el movimiento de gente que se ve en Catedral por estos días es inusual para la fecha.

Cerro Bayo

Ya publicaron las tarifas y encendieron los cañones para producir nieve artificial. Por un mes ofrecieron diferentes promociones en sky packs, con clases, equipos y pases. En la página www.cerrobayo.com.ar, están los paquetes, incluso arman algunos con estadías y pasajes.

En la página www.cerrobayo.com.ar, están los paquetes a la venta. Foto: Cerro Bayo.

“La preventa nos asombró. Crecimos más de un 40% con respecto al año pasado, mucha gente que compró online es nueva. Es un trabajo conjunto con la gente de Villa la Angostura, los comerciantes”, dijo Torres García.

Este año realizaron una gran inversión en infraestructura, incorporaron tres cañones de nieve, un rental en la base, 1000 nuevos equipos y ampliaron la capacidad de la escuela para recibir un 50% más de chicos. Además, modernizaron el sistema de los medios de elevación.

Cerro Chapelco

Renovó completamente su guardería infantil. También, reformuló los servicios sanitarios en esa zona, en ‘Plataforma 1600’ y en ‘Pradera del Puma’. Se podrá visitar el histórico Refugio Graef, para conocer la historia de Chapelco y la de sus pioneros que construyeron este legendario espacio, subiendo la montaña a pie. Los pases ya están a la venta.

Cerro Chapelco. “Si la nieve está, será una excelentísima temporada”,dijo el gerente comercial.

La escuela sumó planes para aprender de forma grupal o individual, y dicta clases de esquí adaptado para personas con discapacidad. Hay paseos en motos de nieve y trineos con perros huskies y caminatas con raquetas por senderos en el bosque.

El gerente comercial del Cerro Chapelco, Juan Pablo Padial, señaló que, si la nieve está, va a ser una excelentísima temporada. Tenemos un gran nivel de preventa y la gente se está volcando muchísimo a nuestro destino, a la montaña de Chapelco”.

Cerro Perito Moreno

El cerro de El Bolsón ya tiene a la venta los pases y realizó grandes inversiones que lo convierten en el cerro que más creció en los últimos cinco años. El año pasado sumó un teleski y para este invierno, y se prevé sumar otro (medio de arrastre largo) que permitirá abrir seis nuevas pistas.

El cerro de El Bolsón ya tiene a la venta los pases y realizó grandes inversiones

Así, la cantidad de medios se eleva a 10 para este invierno. El número de pistas también aumenta y se suman más kilómetros esquiables, con un total de 16 pistas, aptas para todos los niveles de ski y snowboard.

Las pistas también tuvieron trabajos de reacondicionamiento. En relación con otras mejoras en infraestructura, se amplió la confitería de la cota 1700m, en el retorno de la Telesilla Plateau, y se creó un nuevo rental en la cota 1400m.

Cerro Caviahue

Tiene pensada su apertura para el 1 de julio. Carlos Arana, director de Caviahue Ski Resort, expresó que vivir la nieve no es sólo ir a esquiar o hacer snowboard o kitesurf. “Vivir la nieve es también disfrutar de las excursiones que se hacen a Copahue, a miradores de los volcanes».

Hay muchísimos lugares para disfrutar. Hay mucha gente que visita la localidad y no esquía, pueden venir y entretenerse”. Caviahue se encuentra rodeado de araucarias milenarias, en un paisaje único custodiado por el increíble volcán Copahue.

Batea Mahuida

Manuel Calfuqueo, representante de la comunidad Puel que administra el parque, expresó que: “Batea es un emprendimiento de una comunidad mapuche que nace por el año 2000 y ha crecido despacio, pero hoy tenemos un t-bar y dos medios de arrastre. Es un lugar muy familiar e ideal para aprender a esquiar. Tiene cualidades únicas, como la atención, la calidad de la gente, la comida típica”.