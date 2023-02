Fiesta de la Manzana 2023: paseos imperdibles en Roca, hospedajes, campings y excursiones

La Fiesta Nacional de la Manzana, Río Negro, comienza hoy y se presentarán varios artistas reconocidos a nivel nacional. En General Roca, los paseos por el río, las bardas, las bodegas o las chacras son una buena opción para hacer la previa, antes de cada show. También hay hospedajes y campings para que te quedes a vivir todas las jornadas, o prestadores turísticos que te ofrecen actividades para que le pongas adrenalina a estos días.

La ciudad ofrece una gran variedad de actividades recreativas y culturales. Paseos de la vía, Canal Grande, Canalito y Bicentenario, plazas Belgrano y San Martín, museos y monumentos, centros culturales, ferias gastronómicas, fiestas y festivales constituyen un abanico de posibles actividades para realizar.

Excursiones gratuitas en el Área Natural Protegida Paso Córdoba

A 12 kilómetros de la ciudad se encuentra el Área Natural Protegida Paso Córdoba, creada en 1997 por Ordenanza Municipal, con el objetivo de conservar el ambiente natural y modificado al sur del Río Negro, para el uso público con fines científicos, educativos y recreativos.

Un trekking con baja dificultad y pensado para toda la familia, te puede llevar a los senderos y cañadones del Valle de la Luna Rojo, una formación geológica que atrae visitantes en todas las épocas del año.

También, el Valle de la Luna Amarillo, la Bajada de las Vacas, La Bajada de los Caballos, los Balcones, la Subida de las Tres Cruces, la costa del río Negro, son lugares que hay que conocer. También hay senderos autoguiados, o se puede también participar de las diversas propuestas que ofrecen los prestadores de turismo activo.

Después de la caminata, podés ir a descansar al Náutico ubicado al este del puente y reposar sobre la playa de canto rodado mirando el brazo principal del Río Negro.

En la entrada del Área Natural Protegida Paso Córdoba está La Pulpería, que ofrece variedad de menús tradicionales, realiza cenas y/o meriendas temáticas para ocasiones especiales o noches de luna llena.

Los prestadores turísticos que te pueden ayudar a organizar tu estadía son: Caelum Patagonia astroturismo, Escuela Del Cielo, Limay Sur, Octuba, Patagonia Abriendo Huella, Roca Sup, Tras La Senda, Trekking en “Área Protegida Paso Córdoba

Descubrir el río con actividades y SUP

Si te gusta disfrutar del agua, el brazo verde y playón rojo son los lugares para vos. Este es uno de los sectores más concurridos en verano. Se pueden realizar actividades náuticas, hay sitos para fogones y parrilleras, estacionamiento y bajada de lanchas de uso gratuito.

Brazo Verde, es una playa bonita de Paso Córdoba, elegida para salir a remar, porque no hay tanta correntada, o hacer SUP, con tablas propias y los que no las tienen allí encontrarán a los chicos de Roca SUP, que te llevan a dar un paseo.

Si nos movemos un poco al sudeste de la ciudad vamos a disfrutar de la Isla 32 y El Parador. El balneario municipal Apycar, está ubicado en la Isla 32. En el Paseo de la Costanera se puede hacer senderismo y hay avistamiento de aves.

Balneario Municipal Apycar

Son 10 hectáreas con espacios verdes, un piletón de 2000 m2, estacionamiento, baños, parrillas y un sector destinado para acampar. Además, quienes deseen practicar deportes tienen la posibilidad de jugar un partido de fútbol de 11 o de beach vóley.

El camping Municipal Apycar, está abierto en temporada de verano. Contactar a Graciela Muñoz (0298)154753457. Tienen iluminación, seguridad, guardavidas, parrillas, mesas y sillas, proveeduría, energía eléctrica, baños públicos, duchas. Piletón cementado, enfermería, juegos para niños, canchas.

Apycar. Foto: Andrés Maripe

En la zona se puede encontrar un kiosco, sala de primeros auxilios y destacamento de policías permanente, por lo que hay seguridad durante todo el año.

También podes acampar en

Club Náutico Municipal. Área Protegida Paso Córdoba – abierto durante todo el año. (0298) 154248661 | (02920)15277355. Quincho, parrillas, iluminación, baños, vestuarios con duchas, botera y bajada para embarcaciones.

Hoteles y Residenciales en Roca



Hotel del Río: Tronador 350, (0298) 4434199, https://casinosdelrio.com.ar reservasroca@casinosdelrio.com.ar

Hotel Bait: Canadá 1465, (0298 )154163049 -154880972, reservas@hotelbait.com.ar info@hotelbait.com.ar

Hotel Alamo Inn, Mendoza 126, (0298)154579888, infoalamoinn@gmail.com

Hotel Club House, Bolivia 1111, (0298) 154600909, hotelclubhouseroca@gmail.com

Hotel El Recreo, Ruta 22 y Ruta 6, (0298)154523120, 154523172 -154612901

Hotel Estepa, Avenida Roca 1430, (0298) 4436100 -154551386, http://www.estepahotel.com.ar reservas@estepahotel.com.ar

Hotel Fundación Cultural Patagonia, San Luis 2080, (0298) 4429050, https://www.hotellafundacion.com hotellafundacion@hotmail.com

Hotel Mónica Almirón, Chulavista 790, (0298) 4431444, hotelroca@unter.org.ar

Residenciales y Departamentos de Alquiler Turístico en Roca

Alamo Inn Suites & Apart, Residencial, Bolivia 1425, (0298) 154310575

Casa Nina, Residencial Universitaria, Maipú 791 | (0298 )154751160

Center Loft, Departamento de Alquiler Turístico, Italia 1479 | (0298 )154352537, loftroca@gmail.com

Hospedaje Marcelo, Residencial/ Hospedaje, Canadá 905 | (0298) 154643783, marcelo_agostino09@hotmail.com

La Cabaña de Laura Departamento de Alquiler Turístico Bolivia 1471, (0298)154339617

La Posada, Departamento de Alquiler Turístico, Bolivia 1461, (0298) 154559121-154747657

Lofts de la Patagonia Departamento de Alquiler Turístico Surinam 731 | (0298)154633999

Montanari, Residencial, Mitre 75 | (0298) 154502624

Mutual Magisterio RN Departamento de Alquiler Turístico Rodhe 446 | (0298) 4421820

Ruca Hueney, Lago Escondido 681, (0298)154250755

Sol del Valle, Residencial, Tucumán 1618 | (0298) 4434509, hotelsoldelvalle@hotmail.com

Viejo Aromo, Departamento de Alquiler Turístico, Alsina 368 | (0298)154601363

Dirección de Turismo

Consultas en oficina de Julio 940. En la entrada de Paso Córdobba, al cruzar el puente está la casilla de informes; de lunes a lunes de 8 a 18 al teléfono celular 0298-154-646319.