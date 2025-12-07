Vacaciones de verano en Brasil desde Neuquén: cuánto cuesta volar a las playas y qué presupuesto necesita una familia

Con el verano a la vuelta de la esquina, el sur de Brasil vuelve a ser el gran destino elegido para vacacionar. Para los valletanos que prefieren evitar las más de 30 horas de manejo y cruzar la frontera por aire, la conectividad desde el Aeropuerto de Neuquén (NQN) ofrece alternativas, aunque exige flexibilidad y antelación.

Según un relevamiento de precios actual, llegar a las playas de Santa Catarina en avión implica un presupuesto base de pasajes que arranca en $1.320.000 para una familia tipo (4 integrantes), sumado a los gastos de alojamiento y comida en destino.

El mapa aéreo: precios y escalas para viajar desde Neuquén a Brasil este verano 2026

A diferencia de otros años, la oferta de vuelos permite encontrar tarifas competitivas si se busca con tiempo, aunque hay una letra chica: casi no existen vuelos directos, por lo que la escala en Buenos Aires es prácticamente obligatoria.

Tarifas: Los pasajes ida y vuelta oscilan entre los $330.000 (ofertas low cost) y superan los $600.000 por persona, dependiendo de la fecha y la anticipación.

Los pasajes ida y vuelta oscilan entre los (ofertas low cost) y superan los por persona, dependiendo de la fecha y la anticipación. Aerolíneas: Operan la ruta empresas como JetSMART (frecuente con ofertas económicas), Flybondi , Aerolíneas Argentinas y GOL .

Operan la ruta empresas como (frecuente con ofertas económicas), , y . El tiempo: Si bien el vuelo neto es corto, las escalas pueden extender la jornada de viaje. Sin embargo, sigue siendo una ganancia neta de tiempo frente a los dos días de ruta que exige el auto.

El presupuesto en destino: $3,6 millones de base para vacacionar en Brasil

Una vez pisada la arena brasileña, el cálculo promedio para una familia tipo (4 personas) por 10 días ronda los $3,6 millones. Este monto contempla alojamiento, comidas y extras.

La «Canasta Playera» (Precios de referencia):

Alojamiento: Entre US$ 90 y US$ 130 por día en plataformas como Airbnb/Booking. (Estimado 10 días: $1.600.000).

Entre por día en plataformas como Airbnb/Booking. (Estimado 10 días: $1.600.000). Carne picada (kilo): 47 reales ($12.500).

47 reales ($12.500). Lata de cerveza: 5,70 reales ($1.500).

5,70 reales ($1.500). Choclo en la playa: $3.500.

$3.500. Caipirinha: $5.500.

El dato financiero perfecto para vacacionar en Brasil: pagar con PIX

Este verano, la vedette no será el dólar billete, sino el PIX (el sistema de pagos instantáneos de Brasil). Billeteras virtuales argentinas ya permiten escanear estos QRs y pagar debitando pesos al cambio del día.