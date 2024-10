Glamping para tus vacaciones: un buscador te muestra 400 propuestas

Plus Refugio, es un glamping frente al mar en Bahía Creek, Río Negro.

El término fue acuñado a finales del siglo XIX y es una fusión de las palabras glamour y camping. Si bien los glampings en Argentina ya son tendencia hace algunos años, cada vez son más elegidos por los viajeros que buscan comunión con los paisajes. Por eso, un cordobés decidió crear Glamping South, el buscador de glamping más grande de Sudamérica y ya reúne a 400 propuestas de todo el continente.

A través del buscador, el turista puede acceder a toda la información que necesita de cada lugar, desde imágenes hasta teléfono de contacto con un solo clic. “Era una modalidad de viajes que estaba creciendo en todo el mundo y, en nuestro continente, no había una plataforma que aglomerara toda la información de glampings”, explicó Gustavo de Figueredo a Clarín, uno de los socios fundadores de Glamping South.

Detalla que esta plataforma empezó hace ocho años y solo había 15 establecimientos en Argentina y alrededor de 50 en el resto de los países de la región. Actualmente cuenta con más de 400 glamping registrados de más de 10 países y sigue creciendo.

En Río Negro, por ejemplo, están registrados: BuenaVista Glamping de Barda del Medio,

Esencia Glamping de Bariloche, Hostel Valhalla & Glamp de Bariloche, Las Carpitas de Villa Mascardi,

Las Lagunas Agroturismo de General Roca, Mallin Alto de Bariloche, Nomads of the Lake de Nahuel Huapi, Peuma Hue de Bariloche, Plus Refugio de Bahía Creek, Refugio Newmayer de Valle del Challhuaco,

Río Manso Camp de Bariloche, Tierraventura Camping El Manso de Bariloche.

En Neuquén figuran: Costa Traful de Villa Traful, Domos Lanin, Domos Moquehue de Villa Pehuenia, Espacio Meliquina de San Martín de los Andes, Folk Camp, Puerto Piedras Blancas de Villa La Angostura, Glamping Elco Domo de Villa Pehuenia, Glamping Inspira, de Villa La Angostura, Glamping La Comarca de Villa la Angostura, Nordisk Village de San Martín de los Andes, Terrazas de Meliquina de San Martín de los Andes, Vulcanche Glamping¿ de Villa Traful.

Glamping Patagonia, un precursor en la actividad que desde Villa La Angostura instaló hace 5 años el primer servicio de glamping en el complejo del hotel Las Ramblas, en Puerto Manzano.

Colombia es el que más glampings registra con 196, en segundo lugar está Argentina con 93 y sigue Chile con 65 glampings. Según las últimas mediciones de la web, en un año entraron como usuarios únicos más de 199.000 personas.

Cómo funciona el buscador de glamping

Como sucede con buscadores de hoteles o propiedades en alquiler, quien esté buscando una opción de glamping para un próximo viaje, debe ingresar en www.glampingsouth.com y navegar entre las diferentes opciones según el destino elegido.

En medio de la selva, el glamping de Estancia Las Araucarias, en Canela, Brasil. Foto Glamping South

Cada glamping tiene una ficha con fotos, se detallan los servicios ofrecidos, actividades, ubicación y una vía de contacto para poder consultar y hacer reservas.

En la sección Glamping Experiences, el usuario va a encontrar paquetes turísticos con diversas experiencias con propuestas «completas» con traslados, alojamiento en el glamping y excursiones.

Cuánto cuesta pasar la noche en un glamping

Los precios, como en cualquier alojamiento, dependen de la ubicación, los servicios que ofrece y la categoría. En un glamping en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, algunos en el sur, el promedio de precios va desde los 100.000 pesos para dos personas hasta 300.000.

Cuanto más exclusivo el lugar o más personalizados los servicios, más elevada la tarifa. Hay algunos que cuestan entre 500 dólares y 1.400 dólares la noche para dos personas.