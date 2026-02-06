SUSCRIBITE Diario papel
Viajes y Turismo

«Humo», la tira de Chelo Candia en el suple Viajes y Turismo

Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo de Diario RÍO NEGRO.

Redacción

Por Redacción

Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 633, retrata la tristeza quie vive la Patagonia ante el incendio de sus bosques. El mensaje suena fuerte, «no hagas fuego cuando andes por aquí».

FANPAGE EN FACEBOOK: artechelocandia
PERFIL EN FACEBOOK: chelo.candia

INSTAGRAM https://www.instagram.com/chelo.candia
TWITTER: chelocandia

BLOG: http://chelocandia.blogspot.com/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/chelocandia/


Temas

Chelo Candia

Instagram RN

Viajeros

Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 633, retrata la tristeza quie vive la Patagonia ante el incendio de sus bosques. El mensaje suena fuerte, «no hagas fuego cuando andes por aquí».

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios