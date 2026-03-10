La carrera para ser uno de los ocho pueblos más lindos del mundo está en marcha

Caviahue-Copahue fue elegido como el pueblo turístico más hermoso del planeta en el marco de la edición 2024 del programa Best Tourism Villages.

En la Argentina profunda, esa donde el ritmo lo marcan las cosechas, el viento en la plaza y las historias que pasan de generación en generación, hay pueblos que guardan algo más que paisajes. Conservan una forma de vida. A ellos vuelve a mirar el mundo con la nueva edición del programa Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que busca reconocer a pequeñas comunidades rurales capaces de transformar el turismo en una herramienta de desarrollo sin perder su identidad.

La Secretaría de Turismo y Ambiente lanzó la convocatoria nacional para elegir a ocho pueblos que representarán al país en la edición 2026 del certamen internacional. Serán localidades pequeñas, de menos de 15 mil habitantes, donde la vida todavía gira en torno a actividades tradicionales como la agricultura, la pesca, la ganadería o la silvicultura, y donde el turismo aparece como una extensión natural de esa cultura.

Maimará, en Jujuy, abrazado por los colores de la Quebrada de Humahuaca

No se trata solo de elegir destinos lindos. El programa distingue a comunidades que logran mantener vivas sus tradiciones mientras generan oportunidades económicas para sus habitantes. Lugares donde la hospitalidad no es estrategia turística sino costumbre cotidiana y donde el visitante encuentra algo cada vez más escaso: autenticidad.

Argentina ya sabe lo que significa entrar en ese mapa global. En la edición anterior, dos pueblos lograron el reconocimiento internacional: Caviahue Copahuede Neuquén, también fueron reconocidos otros pueblos de la Argentina como Gaiman, Trevelin, en Chubut, Villa Tulumba, en la provincia de Córdoba. El año pasado eligieron a Maimará, en Jujuy, abrazado por los colores de la Quebrada de Humahuaca, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, puerta de entrada a los esteros del Iberá.

Ahora comienza una nueva búsqueda. Cada provincia podrá presentar más de una precandidatura, siempre con el aval de sus áreas de turismo. Luego, un comité de profesionales de la Secretaría de Turismo y Ambiente analizará las propuestas para elegir a los ocho pueblos que representarán al país ante ONU Turismo.

Gaiman en Chubut celebra la Fiesta del Citrón.

El plazo para presentar las postulaciones vence el 30 de abril. A partir de entonces, los destinos seleccionados ingresarán en la etapa de evaluación internacional, donde competirán con comunidades rurales de todo el mundo que comparten una misma idea: que el turismo puede ser una herramienta para cuidar la cultura, el paisaje y la vida local.

Incluso aquellos pueblos que no resulten elegidos como ganadores podrán formar parte del programa “Upgrade”, una instancia que brinda asistencia técnica para mejorar su propuesta turística y fortalecer sus estándares de sostenibilidad.