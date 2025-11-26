La «foto perfecta» en el Salto del Agrio: más de 200 infracciones en un paisaje único que exige cuidado

El Salto del agrio en Neuquén, una de las postables más buscadas de la Patagonia. Foto gentileza.

Hay un instante, apenas se llega al borde, en el que el Salto del Agrio te envuelve por completo. El ruido del agua cayendo desde 45 metros, el aroma azufrado que sube desde el río, el arco iris que a veces se arma en el rocío. Ese impacto, esa postal que parece extraterrestre, es, justamente, lo que miles de personas buscan cuando viajan hasta Caviahue-Copahue. Pero también es lo que exige una atención extrema, y no siempre ocurre.

Durante los controles de los últimos días, el cuerpo de Guardaparques provinciales detectó más de 200 personas fuera de los sectores permitidos para uso público. Familias saltando barandas, grupos que se abrían paso por pendientes inestables, visitantes desorientados buscando “la foto perfecta” río arriba. Todo esto, pese a la cartelería clara instalada en la zona.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, lo resumió en una frase que funciona casi como un llamado general: “El turismo en áreas de conservación es una oportunidad enorme, pero sólo es sostenible si se respetan las normas que protegen estos ambientes. Disfrutar del paisaje implica cuidarlo”.

El problema no es sólo ambiental, es también de seguridad. En el sector no hay señal ni internet: si alguien resbala, si un turista se desorienta o se accidenta fuera de los senderos, no hay forma rápida de pedir ayuda. Y cada minuto cuenta en un entorno donde las lavas antiguas y el terreno volcánico forman un laberinto natural tan bello como frágil.

Desde la cartera ambiental insisten en algo básico pero vital: recorrer el área de manera respetuosa, segura y responsable. “Cuidar el entorno es parte del viaje”, repiten.

Qué está permitido, y qué no, en el Salto del Agrio

El Área Natural Protegida Copahue tiene reglas específicas que buscan preservar un ecosistema único y evitar riesgos innecesarios:

Prohibido:

Bajar río abajo del Salto del Agrio.

Ingresar al sector superior del Salto.

Bañarse en el río en la zona del Salto.

Acampar o hacer fuego en sectores no autorizados.

Estacionar sobre la vegetación o dañar flora y fauna nativa.

Alimentar animales silvestres.

Recomendado:

Regresar siempre con los residuos.

Respetar el sendero habilitado entre miradores.

Leer y cumplir la cartelería preventiva.

Los Guardaparques continuarán con los controles durante toda la temporada estival. Quienes no respeten las instrucciones o circulen fuera de los sectores autorizados pueden enfrentar sanciones administrativas y legales según la Ley Provincial N° 1875.

En verano, cuando el Salto del Agrio se vuelve un imán para viajeros, la consigna es simple: disfrutar sin poner en riesgo lo que hace que este lugar sea irrepetible. Una maravilla natural que demanda, ahora más que nunca, responsabilidad.