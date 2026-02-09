«La muralla de la Bajada 1», la tira de Chelo Candia en el suple Viajes y Turismo
Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo de Diario RÍO NEGRO.
¿Quién no intentó levantar una muralla con la ilusión de frenar las mareas en Las Grutas? Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 634, vuelve sobre esa escena tan conocida para mostrar la importancia del trabajo colectivo en una misión tan ardua como inevitable.
