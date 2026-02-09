SUSCRIBITE Diario papel
Viajes y Turismo

«La muralla de la Bajada 1», la tira de Chelo Candia en el suple Viajes y Turismo

Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo de Diario RÍO NEGRO.

Redacción

Por Redacción

¿Quién no intentó levantar una muralla con la ilusión de frenar las mareas en Las Grutas? Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 634, vuelve sobre esa escena tan conocida para mostrar la importancia del trabajo colectivo en una misión tan ardua como inevitable.

FANPAGE EN FACEBOOK: artechelocandia
PERFIL EN FACEBOOK: chelo.candia

INSTAGRAM https://www.instagram.com/chelo.candia
TWITTER: chelocandia

BLOG: http://chelocandia.blogspot.com/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/chelocandia/


Temas

Chelo Candia

Instagram RN

Viajeros

¿Quién no intentó levantar una muralla con la ilusión de frenar las mareas en Las Grutas? Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 634, vuelve sobre esa escena tan conocida para mostrar la importancia del trabajo colectivo en una misión tan ardua como inevitable.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios