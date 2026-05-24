El paraíso secreto de la Patagonia que se transforma por completo al llegar el otoño

El otoño es, sin duda, la estación perfecta para quienes buscamos belleza y armonía en cada instante. La cordillera en la Patagonia se viste de colores vibrantes, transformando el paisaje en una atmósfera mágica que invita a disfrutar plenamente. Villa Pehuenia-Moquehue en Neuquén no es la excepción; este rincón patagónico se convierte en un verdadero paraíso que no puedo dejar de explorar.

Los bosques de araucarias y ñires transforman a Villa Pehuenia-Moquehue en uno de los paisajes más impactantes del otoño patagónico.

Fotos: Alejandro Carnevale

Entre lagos cristalinos, senderos y montañas, el otoño despliega en la cordillera neuquina una explosión de colores únicos.

Los bosques de araucarias milenarias, con su verde profundo, se entrelazan en una composición única junto a los ñires, cuyos intensos tonos rojos iluminan el bosque como si este se bañara en luz propia. Es un espectáculo natural que merece ser contemplado en silencio, permitiendo que cada color y textura despierten un profundo asombro. Los arroyos, ríos y lagos cristalinos funcionan como espejos que reflejan estos matices, extendiendo esa pintura hacia el infinito, difuminando los límites entre agua y bosque, cielo y tierra.

Nubes bajas, araucarias milenarias y bosques teñidos de rojo crean escenas que parecen salidas de una pintura.

Villa Pehuenia-Moquehue ofrece en otoño una combinación perfecta de naturaleza, aventura, fotografía y descanso.

Una mañana al abrir la ventana, el paisaje había cambiado completamente. Nubes bajas suspendidas entre el lago, las araucarias y los ñires, cubrían parcialmente el bosque de la montaña. No pude resistir capturar ese fenómeno con mi cámara.

Había algunos lugares que solo las siluetas de las araucarias asomaban tímidamente, escondiéndose detrás de ese velo blanco que lentamente se disipaba con la salida del sol y la fresca brisa de la mañana.

Salí de la cabaña y me metí en el bosque. Cada paso era una nueva oportunidad para tomar una fotografía, para absorber y disfrutar el entorno. El aire puro de la cordillera, el silencio profundo y las texturas del bosque despertaban todos mis sentidos. La conexión con la naturaleza te hacía sentir vivo.

Con mi cámara quería plasmar en cada imagen esa experiencia, la esencia misma de lo que sentí caminando por esos senderos. La luz, los colores, los sonidos, todo se fusiona en una sinfonía de sensaciones que me hacen volver a ese momento, una y otra vez.

Villa Pehuenia-Moquehue en otoño es un lugar mágico, donde la naturaleza se muestra en toda su gloria. Un lugar donde el tiempo se detiene, y solo existe el presente, el aquí y ahora.

Que hacer en Villa Pehuenia Moquehue este fin de semana largo del 25 de mayo y en el otoño

Villa Pehuenia Moquehue es un destino ideal para disfrutar del otoño patagónico, ofrece una combinación de naturaleza, aventura, descanso y gastronomía. Entre las actividades destacadas está el ascenso al Batea Mahuida, con vistas panorámicas a lagos, volcanes y paisajes otoñales, accesible en 4×4 o trekking de dificultad media.

También se recomienda recorrer la Reserva Natural Urbana de la Península y el Bosque de Coihues, perfectos para caminatas familiares y contacto con la naturaleza. El senderismo en Moquehue incluye circuitos hacia el antiguo mirador de incendios, rodeado de bosques nativos y vistas únicas.

Para los más activos, hay opciones de trekking, mountain bike, cabalgatas y actividades lacustres como kayak. La gastronomía local es otro atractivo, con platos típicos de la región y productos artesanales.

Villa Pehuena Moquehue se prepara para el invierno

El Parque de Nieve Batea Mahuida de Villa Pehuenia Moquehue confirmó la apertura de su temporada invernal para el miércoles 1 de julio, aunque aclararon que esto estará sujeto a las condiciones climáticas y al nivel de acumulación de nieve.

Este centro invernal está ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia y tiene vistas al lago Aluminé y al volcán Batea Mahuida. Se ha consolidado como uno de los destinos más característicos de la nieve neuquina, tanto por su paisaje como por su modelo de gestión comunitaria, impulsado por la comunidad mapuche Puel.

Cuánto sale esquiar en el Cerro Batea Mahuida de Villa Pehuenia

El pase diario completo para turistas costará $60.000 en temporada alta y $50.000 en temporada baja. En tanto, el pase de medio día tendrá un valor de $48.000 y $42.000, respectivamente.

Para residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala habrá tarifas especiales durante toda la temporada: el pase diario completo saldrá $46.000 y el medio día $25.000.

En cuanto al alquiler de equipos de esquí o snowboard, el valor será de $35.000 por día completo y $28.000 por medio día.

También se difundieron las tarifas de la escuela de esquí y snowboard:

Clase individual: $50.000

Clase para dos personas: $88.000

Clase grupal de una hora: $42.000 por persona (mínimo tres y máximo cinco personas)

Desde el centro de esquí aclararon que las clases no se reservan con anticipación. Ver más en https://www.cerrobateamahuida.com/

Cómo llegar a Villa Pehuenia Moquehue

Desde Buenos Aires hacia Villa Pehuenia en automóvil las opciones son varias, con una distancia de recorrido de 1500 kilómetros: Rutas nacionales Nº 5, 35, 153, 143, provincial Nº 20 (La Pampa) y rutas nacionales Nº 151, 22 y provincial Nº 13.

Desde Neuquén Capital hacia Villa Pehuenia los kilómetros son solo 306 y se va por la ruta nacional Nº 22 y luego por la provincial Nº 13.

Lo más importante si vas a emprender un viaje en automóvil, es consultar el estado de rutas con la Dirección Provincial de Vialidad o las policías de tránsito locales. Esto porque en invierno, las calzadas suelen volverse intransitables por la nieve y la niebla.

Para más información, la Oficina de Información Turística ofrece atención vía WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 20horas, al 54 9294 472732.