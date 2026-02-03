Carnaval 2026: de Gualeguaychú a Venecia, los mejores destinos para celebrarlo y cuándo es el feriado

El corsódromo José Luis Gestro se transforma cada verano en un teatro a cielo abierto donde las comparsas narran historias que dialogan con el presente.

El Carnaval no tiene un único punto de partida, nació muchas veces, en muchos lugares y renace cada año. Se lo asocia a antiguas celebraciones griegas y romanas marcadas por el exceso, la ruptura de normas y el goce del cuerpo, pero también se lo reconoce, en el calendario cristiano, como la antesala de la Cuaresma, el umbral previo al silencio de la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.

Entre ese pasado confuso y mestizo, el Carnaval logró algo poco frecuente: transformarse en la fiesta popular más importante del mundo. Cada verano vuelve a las calles con su lenguaje propio, plumas, canciones, disfraces, comparsas, carrozas o bombitas de agua en las calles, y propone, aunque sea por unos días, otra manera de habitar el tiempo y el espacio.

Desde el Caribe hasta Europa, desde Sudamérica al altiplano andino, el Carnaval adopta formas distintas, pero conserva un pulso común, la celebración colectiva, la identidad compartida y la ocupación festiva del espacio público.

Gualeguaychú, el carnaval más grande de Argentina

Considerado la mayor fiesta a cielo abierto del país, el Carnaval de Gualeguaychú es la versión argentina más potente del género. Esta edición comenzó el 3 de enero y se extiende hasta el 28 de febrero. Cuatro comparsas recorren los 500 metros de pasarela del corsódromo, montado sobre la antigua estación de tren, en una competencia que combina despliegue artístico, música y narrativa.

Cada comparsa defiende un relato. En esta edición, la comparsa del Club Juventud Unida presenta “Vivos”, bajo la dirección de Juane Villagra. La temática se centra en el reconocimiento a los trabajadores anónimos del Carnaval, especialmente costureras, artesanos y constructores que, sin ocupar la pasarela, sostienen históricamente la fiesta con su oficio.

Por su parte, la comparsa Ará Yeví, del Club Tiro Federal y dirigida por Guillermo Carabajal, presenta “La resistencia”, una propuesta de fuerte contenido simbólico y social, inspirada en la figura del Martín Fierro y en su vigencia en la Argentina actual. Marí Marí, del Club Central Entrerriano, bajo la dirección de Gregorio Farina, presenta “Genios”, una puesta inspirada en una leyenda del Medio Oriente que pone en valor el talento de quienes hacen el Carnaval.

Por último, O’Bahía, del Club de Pescadores y dirigida por Adrián Butteri, despliega en la pasarela “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una propuesta inspirada en los relatos clásicos de Oriente, que combina aventura, fantasía y un fuerte mensaje sobre el poder de la palabra.

Fuera de la pasarela, la ciudad entera se suma: la costanera sobre el río se llena de jóvenes, hay fiestas en la playa, música en las calles, puestos de comida y merchandising, y una ocupación hotelera que roza el 100% durante los fines de semana largos.

Jujuy, el carnaval más antiguo del país

El Carnaval de la Quebrada de Humahuaca es el más antiguo de Argentina y uno de los más cargados de sentido simbólico. Aquí, la celebración introducida por los españoles se fusionó con las prácticas de los pueblos originarios. El desentierro del diablo marca el inicio del festejo, pero no es el único momento central.

En la Quebrada de Humahuaca, el carnaval se vive como un ritual que mezcla herencia indígena y tradición colonial.

Este año, se lleva a cabo del 1 de enero al 7 de marzo, destacando el Carnaval Grande del 14 al 16 de febrero, feriado nacional. El desentierro del diablo (Pujllay) es el 14 de febrero, seguido del Martes de Chaya (17 de febrero) y el Carnaval de Los Tekis (13-16 de febrero) en San Salvador.

Más que un evento turístico, es un ritual vivo: música, coplas, alcohol ritual y comunidad se mezclan en un tiempo suspendido, donde el carnaval se hereda y se aprende desde chicos.

Río de Janeiro, el carnaval más grande del mundo

Desde el 13 al 21 de febrero de 2026, Río de Janeiro vuelve a ser sinónimo de Carnaval. Color, música, sensualidad y competencia se combinan en una celebración que fusiona las tradiciones portuguesas con las influencias africanas.

Escuelas de samba, cuerpos en movimiento y una ciudad entera al ritmo de la fiesta más famosa del planeta.

Cada año, miles de espectadores llegan de todo el mundo para presenciar el desfile de las escuelas de samba. La gran final se desarrolla en el Sambódromo, diseñado por Oscar Niemeyer, donde una docena de escuelas compiten con coreografías, carrozas monumentales y vestuarios impactantes.

Venecia, el carnaval más antiguo del mundo

El Carnaval de Venecia, considerado el padre de los carnavales, compite en fama con el de Río. Este año comenzó del 31 de enero (sábado) al 17 de febrero (martes); si bien el periodo principal del Carnaval comprende del 6 al 17 de febrero 2026. Hay que remontarse a 1296 para encontrar el primer documento que lo menciona como fiesta pública.

Máscaras y trajes del siglo XVII devuelven a Venecia su aire de misterio y teatralidad.

Durante más de 15 días, la ciudad se convierte en un escenario donde las máscaras igualan jerarquías y el anonimato se vuelve parte del juego. Su auge llegó en el siglo XVIII, cuando la celebración se expandió por toda Europa.

Oruro, el carnaval más tradicional

Declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2001, el Carnaval de Oruro tiene un profundo valor cultural y religioso. Está ligado a la adoración de la Virgen del Socavón y se celebra desde tiempos coloniales.

Danza, fe y devoción: el carnaval de Oruro es una peregrinación colectiva.

Las cofradías recorren la ciudad con danzas típicas hasta llegar al santuario. El Festival de Bandas, con más de 5.000 músicos tocando al unísono durante más de tres horas, marca el inicio de una celebración que no se mira: se camina, se baila y se cree.

Carnaval 2026: qué días son feriado

En 2026, Carnaval cae lunes 16 y martes 17 de febrero, ambos declarados feriados nacionales en Argentina. Esto arma un descanso extendido que comienza el sábado 14 y se estira hasta el martes inclusive. Para quienes no trabajan los fines de semana, el corte es completo; para otros, implica al menos una reducción significativa de la actividad habitual.

La ubicación en el calendario no es casual, ya que el Carnaval se define a partir del calendario litúrgico y se fija siempre antes del inicio de la Cuaresma. Ese cálculo hace que la fecha cambie cada año, lo que suma un componente de expectativa e incertidumbre al momento de planificar.