Villa La Angostura propone un verano completo: ocupación récord, actividades y fiestas imperdibles

Atraviesa una temporada de verano con números positivos y señales claras de consolidación como destino turístico. En Villa La Angostura la ocupación hotelera ronda el 90% promedio durante enero y llegó a picos del 95%, impulsada por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, una oferta diversa de actividades y una agenda cultural que se extiende a lo largo de toda la temporada.

“Estamos viviendo una exitosa temporada de verano. El porcentaje de ocupación para el mes de enero arroja, al día de hoy, un 90% promedio, habiendo tenido picos de 95%”, señaló la licenciada Lorena Reumann, subsecretaria de Turismo de la localidad, al hacer un balance del movimiento turístico.

Uno de los datos destacados del verano es la fuerte presencia de turistas internacionales. “Observamos una marcada afluencia de turistas extranjeros, tanto de Latinoamérica como de países europeos”, indicó Reumann. A ese flujo se suma el público regional: “También vemos llegar visitantes del valle de Río Negro y Neuquén, público de cercanía habitual para nuestro destino, que aprovecha no sólo la temporada alta sino también los fines de semana largos durante el año”.

De cara a los próximos meses, las expectativas siguen siendo alentadoras. “Esperamos un año muy bueno, en este sentido, dado que el calendario anticipa varios fines de semana largos a partir de los feriados nacionales y puentes turísticos”, afirmó la funcionaria.

Desde el área de Turismo destacan que uno de los factores que sostiene la demanda es la competitividad de la oferta local. “Los precios se mantienen competitivos, con una variada oferta tanto en hotelería como en gastronomía y actividades turísticas”, explicó. En ese sentido, enumeró algunas de las propuestas más elegidas durante el verano: “Paseos lacustres, kayak, senderismo y mountain bike son algunas de las actividades que responden a diferentes públicos, tanto en intereses como en presupuesto a la hora de vacacionar”.

Además del atractivo natural, la temporada estival en Villa La Angostura se apoya en una nutrida agenda cultural. “Estamos disfrutando de una temporada estival con eventos culturales abiertos a nuestros visitantes y a la comunidad local”, destacó la subsecretaria.

Entre los principales eventos se encuentra el Festival de los Siete Lagos, que se desarrolla del 19 al 31 de enero y celebra 15 años de trayectoria en la localidad. “Está organizado por la Filarmónica 7 Lagos y cuenta con artistas de Argentina y de diferentes países del mundo, de nivel internacional”, precisó Reumann.

A esa propuesta se suma el Verano Teatral, un evento de artes escénicas que tendrá lugar del 31 de enero al 2 de febrero y que este año celebra su novena edición. El calendario cultural continuará en febrero con uno de los clásicos del destino: “La tradicional Fiesta Nacional de los Jardines se realizará del 14 al 17 de febrero de 2026, con una variada grilla de artistas locales y nacionales, productores y emprendimientos locales y gastronomía regional”, adelantó.

Fiesta Nacional de los Jardines

En plena temporada estival, Villa La Angostura celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Jardines, un evento que pone en valor la identidad local y el vínculo de la comunidad con el paisaje.

El festejo incluye el tradicional Concurso de Jardines, que distingue los espacios verdes de vecinos, comercios e instituciones, el colorido Desfile de Carrozas sobre la avenida Arrayanes y un predio que se transforma en punto de encuentro con feria de artesanos, productores regionales y una amplia propuesta gastronómica.

Familias y turistas disfrutan de las playas del Nahuel Huapi.

Durante las noches, el escenario mayor concentra los espectáculos musicales con artistas de alcance nacional.