Malambo sobre la nieve: la Línea Sur, un bailarín y el alma de un pueblo

David Curuhuinca atiende el teléfono con tono sereno y una amabilidad cálida, aunque el frío en Sierra Colorada cala hasta los huesos. Dice que es de Valcheta, pero que desde hace dos años vive en este pequeño pueblo de la Línea Sur. Es peluquero pero también mucho más que eso. En su local, uno de esos con sillón, espejo grande y charla de mate largo, no solo corta el pelo también escucha historias, observa, y desde hace un tiempo, graba.

Empezó filmando por hobby. Tenía un drone, un celular y una necesidad: contar su lugar. Mostrar esa Patagonia menos turística, más real. “Estoy muy orgulloso de ser de la Línea Sur”, repite, con convicción. “Soy muy fanático de estos pueblos. Me gusta mostrar las cosas de estos lugares, nuestra identidad”.

En sus redes, sube postales del amanecer, la bruma que baja sobre los cerros, ovejas, los horizontes que parecen no terminar nunca. Pero también fragmentos de una vida que no suele aparecer en los folletos.

El último video fue distinto. No solo por lo estético, sino por lo emocional. En medio de una semana en la que Sierra Colorada fue noticia por sus temperaturas extremas (hasta -16 grados), David quiso hacer algo especial.

Zapateo con alma sureña: Tiziano Morales, de 17 años, bailó bajo la nieve en Sierra Colorada. La tierra helada se levantaba con cada golpe de sus botas, en una postal que conmovió a todos. Fotos y videos: @Curru_wd (IG), @davidcuruhuinca (FB y Tik Tok).

“Vi que se venía una nevada y pensé en qué podía mostrar. La gente espera esas imágenes, sobre todo los que están lejos”, cuenta. Entonces decidió salir del paisaje puro y sumarle un gesto artístico.

Pensó en Tiziano Morales, “el Tizi”, un joven de 17 años del pueblo, cliente habitual de su peluquería. Un chico tímido, tranquilo, de esos que no levantan la voz. “Pero cuando lo vi bailar en una peña, fue increíble. Se transforma, tiene un carácter y una fuerza cuando zapatea que te conmueve. Su mirada cambia, su cuerpo se enciende”, dice David.

El ojo que observa: David Curuhuinca realizador autodidacta, filma desde hace años los paisajes y personas de la Línea Sur para mostrar lo que no suele verse: el alma de sus pueblos.



La propuesta fue directa: filmarlo bailando bajo la nieve. Tizi aceptó sin dudarlo, y entonces vino la planificación. Chequear el pronóstico, calcular el horario exacto en el que pararía de nevar, elegir un rincón con fondo de cerros rojizos y esa tierra parda tan característica. “La idea era que al zapatear salte la tierra, que se vea, que contraste con la nieve. Teníamos de 13:30 a 14:30, ese era el único momento sin nevada fuerte, con mi cámara y mi drone, y gracias a Dios lo pude capturar”, cuenta David.

Imágenes que vuelan

La imagen es poderosa: un joven con botas y bombacha de gaucho baila con energía. A su alrededor, la estepa blanca, Sierra Colorada quieta y cada golpe de zapato que levanta la tierra húmeda, mientras el poncho gira sobre él y parecen alas. El video dura apenas unos minutos, pero transmite algo más profundo, una especie de orgullo silencioso, una declaración de pertenencia.

Cuando lo compartió en redes, no imaginó el impacto. Cientos de personas comenzaron a difundirlo. Medios regionales lo replicaron y los comentarios se multiplicaron.

“Fui muy bendecido”, repite David. Pero más que por él, por el efecto que tuvo sobre el joven bailarín. “El Tizi no es demostrativo, no es de decir mucho, pero sé que está re contento. Ver que uno de los nuestros es visto por todos es algo muy lindo. Para un chico de pueblo, que se esfuerza, que ama lo que hace, esto es enorme”.

Sierra Colorada, rodeada de cerros rojizos, fue el fondo perfecto para una danza que mezcla arte y tradición. Tiziano Morales @tizimoralesss_ (IG)

Sierra Colorada está a 400 kilómetros de Viedma y a la misma distancia de Bariloche. Es cabecera del departamento Nueve de Julio y, como toda la Línea Sur, vive principalmente de la ganadería ovina.

También hay extracción de piedra, y un puñado de oficios que se mantienen firmes: panaderos, albañiles, docentes, peluqueros. Es una tierra áspera, con inviernos bravos, pero también una comunidad que resiste, y que, como David, busca formas de contar su belleza.

“Mostrar lo nuestro también es una forma de quererlo”, dice con emoción, sabe que con el zapateo de Tizi, logró algo más: hacer que todo un país mire hacia el sur con admiración.

David comparte estas historias en sus redes: @Curru_wd (IG), @davidcuruhuinca (FB y Tik Tok)