Mapa | Dónde planean construir el mega túnel que cruzará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile

En América Latina se proyecta una ambiciosa obra que busca unir de forma más rápida y segura Argentina y Chile. Se trata de un mega túnel que podría atravesar la Cordillera de los Andes.

El proyecto se nombró Túnel de Agua Negra y promete en convertirse en una de las obras más importantes de latinoamérica.

Será un cruce sustituto del paso fronterizo Aguas Negras que se localiza entre el Departamento Iglesia de la provincia argentina de San Juan y en la provincia chilena de Elqui de la región de Coquimbo, comuna de Vicuña.

Debido a su altitud, este paso se encuentra abierto solo en temporada estival (de diciembre a abril). El resto del año queda bloqueado por la nieve.

Un plan ambicioso para unir Argentina y Chile

La obra pensada cuenta con 14 kilómetros de extensión y está ubicado a más de 4.000 metros de altura. Atravesará la Cordillera de los Andes y aseguran que será un corredor seguro, moderno y que estará operativo todo el año.

El debate sobre la construcción del Túnel de Agua Negra volvió a activarse por el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que la iniciativa sigue firme. «Es una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca«, afirmó.

A su vez comentó que «del lado chileno ya se registran mejoras en los accesos y se trabaja para extender tramos de pavimentación pese a la complejidad del terreno». Si bien en Argentina las obras aún no comenzaron, destacó que existe voluntad política para avanzar cuando se den las condiciones.