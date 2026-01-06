Incendios en la Patagonia: dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia

En una temporada marcada por la sequía y temperaturas que superan los 30 grados, la rapidez en la denuncia es la única herramienta que permite a los brigadistas contener un foco antes de que se transforme en un incendio fuera de control.

Desde las centrales operativas de Río Negro insisten en un pedido clave: los números de emergencia deben utilizarse únicamente para denuncias reales y no para consultas generales, con el fin de no saturar las líneas que coordinan los despachos de aviones y móviles.

Los contactos clave en la zona andina en caso de incendios

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)

¿Qué información dar al llamar para alertar por una columna de humo en la Patagonia?

Al momento de reportar una columna de humo, los operadores sugieren mantener la calma y brindar datos precisos para agilizar el arribo de las dotaciones: