«Mendoza, manso destino» la creativa campaña publicitaria que se llevó los premios FED

Mendoza volvió a ser noticia, esta vez no solo por sus paisajes infinitos ni por el Malbec que la hizo famosa en el mundo. La campaña “Mendoza, manso destino”, presentada meses atrás, acaba de ser reconocida como la Mejor Campaña Publicitaria de Destino Turístico en los Premios FED, una distinción que cada año celebra las mejores prácticas de la industria turística nacional.

En la FIT, que se hasta ayer y desde el sábado se celebró en Buenos Aires, cada uno de los representantes de turismo de la provincia, llevana en su remera, la leyenda «manso destino», había globos rosados, bolsas y merchandising, asociado a la campaña.

«El sábado comenzó la FIT, y el viernes por la noche, recibimos este premio por la campaña, que muestra nuestros mejores lugares, así que llegamos festejando. Nosotros usamos mucho la palabra ‘maso’ para expresar algo grande, importante, y la asocialos con los destinos, y con la actuación de Mike Amigorena, un actor reconocido a nivel nacional», comentó el responsable de comunicación de la provincia Luis Serrano, en diálogo con RIO NEGRO en el stand de la feria.

Mendoza brilla: la campaña “Manso destino” se llevó el premio mayor del turismo.

El spot logra transmitir la esencia de la provincia: la calma de sus viñedos, la imponencia de la cordillera, la calidez de su gente y una invitación constante a bajar un cambio. El jurado valoró justamente eso: la capacidad de la campaña para mostrar a Mendoza como un destino que combina experiencias auténticas y sostenibles, pensadas para quienes buscan algo más que unas vacaciones.

Pero detrás del premio hay mucho más. Mendoza no es solo vino, es gastronomía de clase mundial, con seis estrellas Michelin y un abanico de restaurantes que crece año a año, es aventura en el Cañón del Atuel o en la Payunia, es historia sanmartiniana en el Valle de Uco y es también cultura viva con la Fiesta Nacional de la Vendimia, que cada marzo deslumbra a visitantes de todo el planeta.

Cada región tiene lo suyo, el sur con sus volcanes y cavernas, el este con el turismo rural y los sabores caseros, Lavalle con sus paisajes desérticos de película, y la capital con sus plazas, museos y noches que invitan a brindar. Todo convive en un destino que, temporada tras temporada, se reinventa sin perder su identidad.

Un Malbec en la mano, la cordillera al fondo y el tiempo detenido: quizá eso sea, en definitiva, lo que vuelve a Mendoza un verdadero manso destino.

Los Premios FED destacan el liderazgo de Mendoza en la industria turística, y lo cierto es que la provincia hace tiempo viene marcando el rumbo. Con propuestas para familias, viajeros en busca de relax, amantes del vino y hasta quienes buscan un lugar para casarse o realizar congresos y un abanico tan diverso como sus paisajes.