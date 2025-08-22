ESCUCHÁ RN RADIO
El cerro Catedral amaneció con 7 cm de nieve nueva y sensación térmica de -15 °C: ¡a disfrutar!

El cerro amaneció este viernes con 7 cm de nieve nueva, temperaturas de hasta -15 °C en la cumbre y viento fuerte en altura. Ayer la empresa confirmó que la temporada de esquí se extenderá gracias a las nevadas recientes y el buen pronóstico de septiembre.

Redacción

Por Redacción

Este viernes 22 de agosto de 2025, el Cerro Catedral se presentó con cielo parcialmente nublado, visibilidad buena y nieve seca, tras las precipitaciones de las últimas horas que dejaron 7 centímetros nuevos en superficie. La noticia alienta a los amantes del deporte tanto residentes como vecinos de las localidades cercanas.

Así amaneció el cerro Catedral en Bariloche

Las condiciones fueron invernales plenas: en la base se registraron -3 °C (sensación térmica -4 °C), mientras que en la cumbre el termómetro marcó -8 °C, con una sensación de -15 °C. El viento fue moderado en altura, con ráfagas que alcanzaron los 50 km/h, aunque en la base se mantuvo leve.

Para peatones se encuentran abiertos el TC Amancay, el TS Diente de Caballo, el TS Lynch y el Cable Carril. En tanto, para quienes salen a esquiar funcionan el TS Séxtuple Ciprés, el TS Princesita y los Magic I, II, III, IV y V.

Además del parte diario, la empresa Catedral Alta Patagonia confirmó ayer que la temporada de esquí se extenderá más allá de septiembre, gracias a las nevadas registradas en la segunda mitad de agosto y al pronóstico de nuevas precipitaciones. “Se descarta cualquier cierre anticipado: la montaña tiene buenas condiciones de nieve para sostener la actividad”, remarcaron.

La noticia entusiasma tanto a turistas como a residentes, que verán prolongada la posibilidad de disfrutar la montaña. La extensión también impacta en la economía regional, con beneficios para la hotelería, la gastronomía y el comercio de Bariloche.

Para seguir en detalle el estado de medios, pistas y clima, la información está disponible en tiempo real en la app oficial del Catedral.


