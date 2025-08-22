Calendario de la nieve en la Patagonia: qué se espera el fin de semana en Bariloche, San Martín y Caviahue

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nevadas de distinta intensidad para este fin de semana en Neuquén y Río Negro. El fenómeno impactará principalmente en los principales cerros de la Patagonia como el Chapelco y el Catedral. ¿Cuándo vuelve la nieve a Bariloche, San Martín de los Andes y Caviahue?

Para este viernes a la noche, el organismo nacional anticipó «lluvias y nevadas» para Bariloche, San Martín de los Andes y Caviahue.

En los tres casos, pronosticaron probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40%, mínimas que oscilan entre 1 y -1°C, y ráfagas desde el oeste a casi 60 km/h.

Qué se espera para este sábado con respecto al a nieve

Las lluvias y nevadas continuarán este sábado en Bariloche, con probabilidades de hasta 70% entre la mañana y la tarde para la ciudad donde está ubicado el cerro Catedral.

Asimismo, se espera una mínima de 0°C por la madrugada y una máxima de 5°C por la tarde, que estará acompañado por fuertes ráfagas del oeste que llegarán a rozar los 80 km/h.

Fuente: SMN.

En San Martín de los Andes, ciudad del cerro Chapelco, se aguarda una madrugada y una mañana con probabilidades de nevadas entre 10 y 40% durante la madrugada y la mañana, que se extenderán por la tarde y la noche con lluvias incluidas.

Por otra parte, la mínima será de -1°C y la máxima de 4°C, acompañado por viento desde el oeste que tendrá ráfagas de casi 80 km/h después de la tarde.

Fuente: SMN.

En Caviahue, el pronóstico marca entre 10 y 40% de probabilidad de nevadas durante la mañana. Por otra parte, la mínima será de -2°C y la máxima de 5°C. A su vez, habrá viento desde el oeste con ráfagas de casi 60 km/h después de la tarde.

Fuente: SMN.

Alerta por nieve este domingo en Neuquén y Río Negro

Para este domingo, el SMN emitió alerta amarilla por nevadas en Bariloche y San Martín de los Andes. Al fenómeno también se le sumará el viento.

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 45 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Debido a que en la región además se prevén vientos intensos, la visibilidad podrá verse considerablemente reducida por nieve en suspensión», detalló el organismo.

La nevada se espera principalmente en horas de la mañana y en la ciudad rionegrina también se aguardan lluvias.

Foto: SMN.

Mientras tanto, si bien en Caviahue no hay alerta, sí se pronosticaron «lluvias y nevadas» en horas de la mañana del domingo, con probabilidades entre 10 y 40%. Esta sería la última oportunidad de nieve en la localidad, ya que por el momento no hay aviso de nevadas por la zona.

Fuente: SMN.

La nieve continúa el lunes en Neuquén y Río Negro

En Bariloche y San Martín de los Andes pronosticaron para este lunes «lluvias y nevadas» en horas de la madrugada y la mañana, con probabilidades entre 10 y 40%.

A su vez, pronosticaron una mínima de 5°C y una máxima de 10°C, con una brisa proveniente del oeste para la ciudad rionegrina; mientras que para la neuquina anticiparon una mínima de 2°C y una máxima de 9°C, con una leve brisa desde el sudoeste.