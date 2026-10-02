Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y autor de «Presente» y «La Biblia»

A los 76 años de edad, murió el cantante, multiinstrumentista y compositor Ricardo Soulé, cerebro poético y musical del mítico grupo Vox Dei.

El artista, quien había anunciado a mediados de septiembre una pausa en sus presentaciones para someterse a tratamientos médicos, partió en compañía de su familia más cercana, dejando tras de sí un cancionero imprescindible que redefinió para siempre los límites estéticos y líricos de la música en español.

El comunicado familiar, la despedida de su hija y el último adiós a Ricardo Soulé de Vox Dei

La partida del creador fue oficializada durante el mediodía, mediante un mensaje emitido por sus hijos, quienes expresaron el hondo pesar que atraviesa su círculo doméstico:

«Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre; su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna«, expresaron.

En ese mismo sentido, su hija Vicky Soulé, quien compartía escenarios junto a él como vocalista, volcó en sus perfiles digitales una dedicatoria cargada de emoción filial, prometiendo sostener el legado artístico que forjaron juntos a lo largo de décadas.

Para quienes deseen rendirle tributo, la despedida formal se desarrollará en las instalaciones de la Casa de las Culturas de Quilmes, ciudad natal del prócer rockero, ubicada en la intersección del Pasaje Papa Francisco y Sarmiento.

Las puertas del recinto permanecerán abiertas durante la noche de este viernes hasta la madrugada, reanudando el ingreso en las primeras horas del sábado para permitir el saludo de colegas, amigos y admiradores de su trayectoria.

La creación de La Biblia y la huella cultural de Ricardo Soulé con Vox Dei

Surgido a finales de los años sesenta junto a Willy Quiroga y Rubén Basoalto, el aporte de Ricardo Soulé al frente de Vox Dei desafió las convenciones de la época al atreverse a musicalizar pasajes sagrados con un vuelo sonoro inédito, dando nacimiento en 1971 a La Biblia, reconocida de forma unánime como la primera obra conceptual de gran escala del rock cantado en castellano.

De su pluma nacieron piezas inmortales como «Génesis«, «Las guerras«, «Libros sapienciales» y el inoxidable himno «Presente (El momento en que estás)«, temas que calaron con hondura en el inconsciente colectivo de un país en constante ebullición.

A pesar de las históricas diferencias generacionales e intelectuales que lo llevaron a alejarse de la formación original en 1975, y de emprender luego un camino como solista comandando agrupaciones como La Bestia Emplumada, Soulé mantuvo siempre la lucidez crítica sobre el impacto de su lírica, asumiendo con orgullo que aquellas canciones compuestas en su juventud habían tocado una fibra popular irrepetible que continúa sumando adeptos entre las audiencias más jóvenes.