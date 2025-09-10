Pedalear entre gigantes: una salida distinta en Villa El Chocón

Los Gigantes, formaciones rocosas únicas en la zona, esperan a los cicloturistas con sus paisajes imponentes.

Villa El Chocón invita a vivir la estepa de otra manera: sobre dos ruedas, a la velocidad de quien pedalea y con la inmensidad del paisaje como compañía. El sábado 13 de septiembre, la Agencia habilitada Cicloturis Patagonia (EVyT Leg.19230) propone un recorrido de cicloturismo por el circuito Los Gigantes, un paseo que combina actividad física, contacto directo con la naturaleza y la recompensa final de una merienda campestre frente al río.

La salida está prevista para las 14 horas y tiene una extensión de 26 kilómetros, entre caminos rurales y senderos de ripio. El itinerario conduce hacia el río Limay, del lado neuquino, donde esperan playas tranquilas y vistas privilegiadas de los acantilados. Como broche, habrá una merienda con la represa del Chocón como escenario de fondo.

El plan incluye guía habilitado, servicio de asistencia mecánica, traslado de bicicletas desde la ciudad de Neuquén (sin costo adicional), vehículo de apoyo, botiquín de primeros auxilios, comunicación VHF y seguros de accidentes personales y responsabilidad civil.

El río Limay será el escenario de la merienda campestre al final del recorrido.

Los Gigantes: guardianes de piedra

Las formaciones rocosas conocidas como Los Gigantes emergen en el Embalse Ezequiel Ramos Mejía, a pocos kilómetros de Villa El Chocón. Modeladas por la acción del viento y el agua, son verdaderos testigos de los procesos erosivos de la Patagonia. Se ubican a 8 km de la represa y a 11 km de la localidad, dentro de la región de la Confluencia.

Para quienes quieran sumarse, toda la información está disponible en www.cicloturispatagonia.tur.ar

o en las redes sociales de la agencia: Instagram, Facebook y YouTube @cicloturispatagonia.