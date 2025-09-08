Una salida rutera entre sierras y lagos: escapadas imperdibles en Córdoba y San Luis

Las Altas Cumbres de Córdoba son de los paisajes más lindos para viajar en moto y, recorrer la región en primavera. Foto: Agencia Noticias Argentinas. Redes.

Entre sierras, curvas infinitas y diques escondidos, Córdoba y San Luis comparten algunos de los caminos más escénicos del país. En primavera, cuando el verde explota y el clima acompaña, sus rutas se convierten en una invitación irresistible para recorrer en moto o en auto, con paisajes que alternan montañas, lagos y pueblos pintorescos ideales para una escapada de fin de semana.

En Córdoba, la ruta de las Altas Cumbres es un clásico que nunca decepciona. Une el Valle de Punilla con Traslasierra y, entre curvas y contracurvas, ofrece panorámicas que obligan a detenerse. En el camino abundan los paradores para probar cabrito o empanadas serranas, y senderos para quienes quieran sumar un poco de trekking. Muy cerca, San Clemente sorprende con su río de aguas cristalinas, ideal para un descanso breve.

Otro imperdible es el Camino del Cuadrado, que conecta Sierras Chicas con el Valle de Punilla. Desde allí, el verde serrano se despliega a lo grande. Pero si lo que se busca es algo diferente, los Túneles de Taninga regalan un paisaje casi cinematográfico, con miradores perfectos para fotos.

Valle de Punilla

El recorrido por los diques cordobeses también es parte del encanto. Desde el Dique San Roque hasta La Calera se puede bordear el lago y esperar el atardecer. El Dique Los Molinos, rodeado de montañas, invita tanto al descanso como a los deportes náuticos.

Más opciones: Copina, con su famoso camino de puentes colgantes, y el Observatorio de Bosque Alegre, un clásico para los amantes de la astronomía. En primavera, las noches templadas y despejadas hacen que la experiencia sea inolvidable.

San Luis y sus paisajes pintados

El recorrido puntano puede arrancar en El Filo, en Merlo, con sus vistas abiertas a todo el valle. Desde allí, el descenso lleva a pueblos pintorescos como La Carolina, con historia minera y galerías de arte.

Potrero de los Funes.

Otros puntos recomendados son el Mirador de La Punta y la Cuesta Larga, menos transitados, pero igual de fotogénicos. Para los que prefieren ríos y balnearios, El Trapiche y el Río Grande son perfectos.

La provincia también guarda secretos arqueológicos como la cueva de Inti Huasi, donde se conservan rastros de culturas prehispánicas. Y para quienes disfrutan de la pesca o simplemente de un día tranquilo, los diques Las Palmeras y Nogolí ofrecen aguas calmas en entornos de naturaleza pura.

En Potrero de los Funes, la ruta perimetral alrededor del lago es uno de los circuitos más pintorescos de la provincia. Allí hay de todo: restaurantes, hospedajes y propuestas de aventura como kayak y tirolesa.

Las onduladas rutas puntanas en San Luis, también regalan hermosas vistas panorámicas. Foto: Agencia Noticias Argentinas – Redes.

Primavera, la mejor estación para viajar en moto

El clima templado, los caminos despejados y los paisajes en su máximo esplendor hacen que septiembre y octubre sean los meses ideales para recorrer estas rutas en moto. Hay menos tránsito que en verano, y el verde y los colores florecidos visten de otra manera la geografía central del país.

10 consejos para aprovechar estas escapadas

Planificar la ruta y chequear el estado de los caminos.

Cargar combustible antes de tramos largos.

Usar calzado cómodo para explorar miradores.

Llevar agua y snacks para el camino.

No olvidar protector solar y gorra.

Revisar el pronóstico antes de salir.

Incluir guantes y campera para el viento.

Cargar bien la cámara o el celular.

Respetar flora y fauna; no dejar basura.

Aprovechar los paradores para probar productos regionales.

