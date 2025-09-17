Pedalear sueños por el norte neuquino: la historia de Daiana Cárdenas y su Senda consciente

Varvarco, corazón del norte neuquino, se convierte en escenario de rutas guiadas y talleres de cicloturismo. Fotos @sendaturismoconsciente.

En marzo de este año, Daiana Cárdenas dio un paso que había imaginado durante mucho tiempo, se habilitó como prestadora de cicloturismo por el ministerio de Turismo de la provincia y como guía de sitio en Áreas Naturales Protegidas. La bicicleta, que siempre había sido su refugio, se convirtió en la herramienta para abrir una experiencia turística diferente en Varvarco, su hogar, y ahora se prepara para su primera experiencia en el Trail del Bosque, mientras impulsa la formación de nuevos ciclistas en la región.

La historia de Daiana combina paciencia y organización. Primero llegaron los créditos para equiparse, cinco bicicletas nuevas, cascos, luces, infladores. Antes había probado con dos bicicletas usadas, pero sin la habilitación oficial no podía consolidar el proyecto. Hoy, con su emprendimiento formalizado, siente que sus sueños comienzan a tomar forma.

El nombre no es casualidad: “Senda, turismo consciente” surgió de un momento de claridad en la iglesia, con la Biblia abierta frente a ella. Para Daiana, fue un mensaje que la inspiró a dar ese salto de fe, convencida de que el camino que eligiera sería bendecido. Y así empezó a preparar cada detalle de su proyecto, con la misma pasión con la que recorre los senderos y las montañas del norte neuquino.

Trail del Bosque 2025: dos circuitos pensados para todos, desde familias hasta corredores.

Su primera gran experiencia será durante el Trail del Bosque en Huinganco, del 19 al 21 de septiembre. “La propuesta es llevar las bicis a Huinganco, para que la gente las pueda alquilar y recorrer la localidad. Pensé en dos circuitos: uno muy tranquilo por el pueblo, y otro hacia Charra Ruca, que es un sendero hermoso con historia y naturaleza. Quiero que todos puedan disfrutar, familias, niños y acompañantes de los corredores”, detalla.

Cada aspecto de la experiencia fue pensado para brindar seguridad y comodidad. Casco, kit de reparación, bandolera refractaria, una barra de cereal local y una botella de agua forman parte del paquete que busca ofrecer no solo un paseo, sino un recorrido consciente y cuidado. Para Daiana, la bicicleta es más que un transporte: es una forma de vivir, enseñar y conectar con el entorno.

Antes de lanzarse oficialmente, también organizó un taller gratuito de reparación y mantenimiento de bicicletas en Varvarco, abierto a todas las personas desde los 10 años. La iniciativa, articulada con la municipalidad, apunta a brindar herramientas prácticas para cuidar la bicicleta y fomentar la participación de las mujeres en un ámbito históricamente masculino. Además, incluye sorteos y la donación de una bicicleta a un niño del pueblo, consolidando la idea de comunidad que Daiana persigue.

“Senda, turismo consciente” combina naturaleza, deporte y comunidad en un proyecto único en la región.

“Mis miedos son los que por ahí me bloquean un poco, pero en eso estoy. Aprendí que todo se retribuye, y estoy súper agradecida”, reflexiona. Y agrega: “Para mí la bici, la montaña y la cocina son mi cable a tierra. Tengo tanto amor y pasión por eso, que por eso me costaba poner un valor monetario. Pero ahora entendí que es posible y necesario”.

Con “Senda, turismo consciente”, demuestra que el norte neuquino no solo ofrece paisajes únicos, sino también historias de mujeres que se animan a pedalear más allá del miedo, abriendo caminos propios y dejando su huella en quienes las rodean.

Más Información Senda – Turismo Consciente WhatsApp: 2942260469 Insta: @sendaturismoconsciente

Con información de Neuquén Informa