En la cabeza del creador de contenido de Las Grutas, Maximiliano Facundo Cartes Salas, siempre hay imágenes: naturaleza, soles y lunas cerca del mar. El joven de San Antonio Oeste imagina las fotos y videos, los desea, sale a buscarlos con su dron, su cámara, y conmueve a miles a través de las redes sociales con los mágicos paisajes de Las Grutas.

Esta vez, la imagen de su mente era la de una ballena saltando con la luna detrás. Para conseguirla decidió viajar a Chubut, la luna llena del 7 de septiembre y una ballena con el horizonte iluminado marcaban su camino. “Ese era mi objetivo. El problema fue que no lo conseguí. Eso es pura suerte y me volví bastante frustrado. De todas maneras, aunque no logré la ballena, filmé algo inesperado: flamencos en vuelo. Nunca había captado algo así. Les hice muchas tomas, subí el video y se compartió de una forma impresionante. Pensé, ya que no tengo la ballena con la luna, no puedo dejar pasar esto”, contó.

Pero en su libreta de pendientes había quedado algo abierto. El 8 volvió a San Antonio y se fue a Las Grutas. Esa noche la luna estaba en fase gibosa menguante, es decir, un día después de la llena. Con esa luz, sacó una foto en la que recién después descubrió el soplido de una ballena, ese aspersor que queda cuando respira. En ese momento no se dio cuenta, pero escuchaba aletazos y panzazos frente a Las Grutas. Eran saltos, claro, aunque de noche no se veía nada.

Cuando la luna subió más, a unos 45 o 50 grados, empezó a iluminar bien y alcanzó a ver el soplido. Se fue por un camino entre San Antonio y Las Grutas, subió a un médano y esperó. “Vi un soplido fuerte y, como sé que ahí la ballena puede saltar, largué el dron sin pensarlo. La ballena sacó la cabeza y después saltó tres veces. De esas, pude registrar dos, uno espectacular de frente y otro de espaldas. El tercero no lo alcancé. También capté cuando se arqueaba para tomar aire y volver a meterse”.

Las salidas desde Las Grutas y Puerto garantizan experiencias únicas con la fauna. Foto: Gobierno de Río Negro.

El vuelo fue arriesgado. No podía subir demasiado porque estaba usando como guía el reflejo de la luna sobre el mar, ese camino plateado que se conoce con una palabra sueca: mångata. Voló al ras del agua, muy bajo, aunque implicaba riesgo para su equipo. “Pero valió la pena”, asegura.

“Estaba muy alejado de la costa, a unos 4 km, y con una sola batería de 30 minutos. Igual lo logré, caminaba por el médano siguiendo la luz del dron y alcancé a grabar lo que buscaba. La verdad, fue espectacular. Siento que ya puedo cerrar el 2025 con todo lo que hice. La naturaleza me regaló demasiado y lo increíble es que lo conseguí en Las Grutas”.

Su sueño era tener la luna sobre el horizonte y la ballena saltando delante. Eso todavía no se le dio. Pero se llevó otra sorpresa enorme: la luna reflejada en el mar, la ballena saltando y él registrándolo tan cerca.

Temporada de avistaje en Las Grutas

La temporada 2025 de avistaje de ballenas en Las Grutas, se extenderá hasta octubre y ya es una de las propuestas más convocantes del turismo rionegrino. Las salidas embarcadas desde Las Grutas y el Puerto ofrecen encuentros cercanos con lobos marinos, delfines, pingüinos y una rica avifauna costera. Pero el gran atractivo llega en estos días, cuando las ballenas francas australes irrumpen en las aguas del golfo.

Para quienes prefieren la observación desde tierra o incluso sumergirse, también hay alternativas: miradores costeros y experiencias de buceo que permiten descubrir el mundo submarino de este rincón patagónico.

Maxi, comparte sus historias en Instagram @maximilianofcartes.