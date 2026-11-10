Pesca con mosca en Neuquén: ríos crecidos, cuándo conviene salir y cómo pescar

Pablo Blasco, pescador y guía de pesca con mosca en Neuquén, analiza el comienzo de una temporada marcada por las crecidas y la turbiedad de los ríos patagónicos.

La temporada de pesca con mosca comenzó en la Patagonia con una particularidad que obliga a cambiar algunos planes: los ríos tienen caudales elevados, están crecidos y, en varios sectores, todavía presentan una importante turbiedad. El escenario exige prestar atención a las condiciones de cada ambiente, elegir bien el equipo y extremar los cuidados tanto al ingresar al agua como al navegar.

Pablo Blasco, pescador y guía de pesca con mosca en Neuquén, tuvo que postergar unos días su primera salida, pero hoy, ya está de pesca. El 1 de noviembre se juntó para hecer un programa de radio en una pizzería de Neuquén con Pedro Cassolini, Matías Fernández Carro y Sebastián Muñoz, destacados pescadores de la región. Y también formó parte del equipo Pablo Pérez, del programa ESPN Aguas Arriba, un referente indiscutido de la pesca con Mosca en Argentina.

Antes de partir a su primera salida de pesca, compartió con Río Negro como ve primeros movimientos de la temporada. La cantidad de agua es uno de los rasgos más notorios de este comienzo. Según observa Blasco, hacía varios años que no encontraba tantos cursos crecidos al mismo tiempo.

«Hace bastante que no se veía tanta agua. Hace dos años también venía mucha, pero no en todos los ríos. Ahora están crecidos todos, tanto en Neuquén como en Río Negro y en otras provincias. Calculo que en diciembre va a haber todavía más agua por el deshielo. Por eso, la recomendación es tener precaución, mucha precaución», advierte.

Cuándo conviene pescar y qué equipo llevar

Neuquén reúne condiciones naturales que la ubican entre los destinos destacados de la Patagonia para la pesca deportiva. Sus ríos, lagos, lagunas, arroyos y embalses ofrecen escenarios para distintas modalidades, como la pesca con mosca, el spinning y el trolling. Entre las especies presentes se encuentran la trucha arcoíris, la marrón, la trucha de arroyo, el salmón encerrado y la carpa, además de especies autóctonas como el pejerrey patagónico y la perca.

Aunque la apertura genera expectativa entre los pescadores, Blasco considera que los primeros días de noviembre no suelen ser los mejores. Su recomendación es esperar a que avance el mes y, especialmente, a que las truchas recuperen su ritmo de alimentación después del desove.

La elección del equipo y de las imitaciones puede marcar la diferencia durante las primeras semanas de pesca, cuando las truchas todavía recuperan su ritmo de alimentación.

«Cuando comienza la temporada, la pesca no suele ser tan buena. Para mí hay que esperar después del 15 de noviembre. Me gusta más hacia fines de ese mes, cuando la trucha empieza a alimentarse. Todavía hay algunos ejemplares que están desovando, aunque no son muchos. Las truchas que encontramos al principio suelen estar muy flacas. La mejor pesca llega a partir de diciembre, como ocurre todos los años», explica.

Para quienes decidan salir durante estas primeras semanas, la elección del equipo puede marcar la diferencia. «Con los ríos en estas condiciones, siempre se recomienda pescar con equipos livianos. Eso depende de cada pescador, pero me gusta mucho la pesca con línea de flote y alevinos. Con ese tipo de imitación se puede pescar muy bien al comienzo de la temporada, es una buena combinación para divertirse y tener más movimiento durante la jornada», señala.

Ríos crecidos: botas, seguridad y navegación

Las condiciones del agua también reabrieron la discusión sobre el uso de botas de vadeo. Las que tienen suela de fieltro están prohibidas y la normativa establece el uso de alternativas, como las de goma. Blasco considera que las restricciones deberían contemplar las particularidades de cada ambiente, y suma que la seguridad de quienes ingresan al río es un aspecto central.

«Hay gente que no conoce el río, se mete sin saber cómo está el fondo, puede resbalarse, caerse y sufrir algún accidente. Se pueden usar botas de goma o con clavos en la suela, pero no es lo mismo que el fieltro. De todos modos, hay que respetar las restricciones vigentes«, explica.

La navegación es otro punto que requiere atención. Aunque podría pensarse que un río crecido representa siempre un peligro mayor para las embarcaciones, Blasco señala que los problemas también aparecen cuando baja el caudal y quedan expuestos obstáculos que durante las crecidas permanecen sumergidos.

«Para mi, cuando el río está alto no es tan complicado. El problema aparece cuando baja el caudal, porque ahí quedan al descubierto los sectores por donde circulan las embarcaciones. De todas maneras, cuando navegás tenés que tomar precauciones: llevar combustible suficiente, chalecos salvavidas y todos los elementos de seguridad», detalla.

Los ríos de la Patagonia ofrecen distintos escenarios para la pesca deportiva, pero las condiciones del agua obligan a extremar los cuidados al vadear y navegar.

Las crecidas también modifican las costas y el fondo de los ríos. El agua arrastra árboles, erosiona las barrancas y puede dejar troncos sumergidos en sectores por donde circulan las lanchas. «Si no tenés precaución al navegar, podés chocar con alguno de esos obstáculos y provocar un accidente. Ese es uno de los principales peligros», agrega.

Los pesqueros del Limay y la costa rionegrina

La cuenca del Limay, con una superficie aproximada de 26.400 kilómetros cuadrados, concentra algunos de los pesqueros más reconocidos, como la Boca del río Chimehuín y los ríos Correntoso, Limay, Malleo, Collón Curá, Aluminé, Caleufu y Quilquihué. La oferta incluye también los lagos Huechulafquen, Lolog y Paimún, y los embalses Alicurá, Piedra del Águila y Ramos Mexía. Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón y Neuquén capital funcionan como centros de servicios para los visitantes.

El norte y el centro neuquino ofrecen alternativas en entornos más agrestes, con ríos como el Agrio, Trocomán y Nahueve, y lagunas como Varvarco Campos, Varvarco Tapia, Huaraco y Epulauquen. Localidades como Andacollo, Las Ovejas, Manzano Amargo, El Cholar, Villa del Nahueve y Loncopué también cuentan con oportunidades para ampliar su participación en esta actividad. La variedad de ambientes permite ofrecer experiencias diferentes según la región, la técnica elegida y las preferencias de cada pescador.

En ese circuito, los prestadores de servicios cumplen un papel central. Actualmente, Neuquén cuenta con 201 prestadores habilitados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la mayor cantidad registrada en una misma actividad turística provincial. Su trabajo incluye orientar a los pescadores sobre las técnicas y los ambientes, brindar asistencia especializada y transmitir las normas que regulan la práctica. La profesionalización de los servicios representa, además, una oportunidad para mejorar la experiencia de los visitantes y ampliar el desarrollo turístico en destinos consolidados y emergentes.

Del lado rionegrino, uno de los lugares que ganó popularidad entre los pescadores es Naupa Huen. Blasco cuenta que varios conocidos construyeron pequeñas casas en la zona y destaca las facilidades que ofrece el pueblo para quienes llegan con embarcaciones. «Se volvió muy famoso porque, además de tener provisiones, aunque es un pueblo chico, podés bajar y sacar el bote. Eso es muy cómodo y muy importante. Está creciendo mucho», cuenta.

Blasco tiene su campamento en la zona de Media Luna, en el Limay Medio. Entre los accesos y sectores de pesca de esa área menciona Negrín Figueroa y Fortín Nogueira. Son lugares donde se paga una entrada para ingresar y permanecer durante la jornada o varios días.

Los lagos, una alternativa para empezar la temporada

La expectativa por la apertura también se refleja en las reservas. Blasco cuenta que muchos pescadores regresan cada año y organizan sus viajes con varios meses de anticipación. Aunque él comenzó a dejar parte de la actividad de guía, su padre, Oscar Blasco, continúa más involucrado en la atención de los grupos. Pablo colabora con la cocina y los traslados.

«Tenemos muchas reservas de pescadores que vienen todos los años. La verdad es que diciembre ya está casi todo ocupado», cuenta. La planificación llega incluso a los meses de otoño. Algunos visitantes reservan sus próximas salidas antes de regresar a sus lugares de origen, una costumbre que permite organizar los viajes y volver a los ambientes patagónicos en distintas etapas de la temporada.

Con los ríos turbios y crecidos, Pablo Blasco decidió cambiar de escenario para su próxima salida. El jueves viajó al lago Piedra del Águila con un grupo de amigos. Fueron cuatro lanchas para aprovechar las posibilidades que ofrecen esos ambientes mientras mejoran las condiciones de los cursos de agua. Pero esa historia, la contará a la vuelta.