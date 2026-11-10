El espectacular refugio de Juliana Awada en Entre Ríos: parece un castillo europeo y está rodeado de naturaleza

Juliana Awada volvió a despertar interés con las imágenes de una escapada junto a su madre, Pomi Baker, en un lugar que parece salido de un cuento europeo. Se trata de un imponente palacio rodeado de vegetación, con torres cubiertas de hiedra, amplias galerías y una arquitectura que combina referencias medievales con detalles clásicos.

Según publicó Los Andes, la empresaria eligió el histórico Palacio Santa Cándida, ubicado en Entre Ríos, para disfrutar de unos días de tranquilidad junto a su círculo íntimo. Aunque las imágenes pueden hacer pensar que se trata de una residencia familiar, el establecimiento no pertenece a los Awada: es un destino de descanso que se destaca por su patrimonio arquitectónico y su entorno natural.

Así es el Palacio Santa Cándida: arquitectura medieval y una fachada cubierta de hiedra

Uno de los principales atractivos del lugar es su arquitectura, que remite a las grandes residencias europeas de otra época.

Las torres, los muros cubiertos de hiedra verde y los amplios ventanales de madera le otorgan una estética romántica y señorial.

Las fachadas presentan superficies envejecidas que conservan el carácter histórico de la construcción. Lejos de buscar una apariencia completamente renovada, el edificio mantiene detalles que refuerzan su identidad.

Las galerías y los elementos arquitectónicos de inspiración clásica aportan monumentalidad, mientras que la vegetación que trepa por los muros suaviza el conjunto.

La combinación de piedra, ladrillo, madera y plantas trepadoras crea una atmósfera que recuerda a los antiguos castillos europeos, aunque integrada al paisaje del litoral argentino.

Un parque soñado: jardines, lagunas y rincones para desconectarse

El entorno natural es otro de los grandes protagonistas de las imágenes compartidas por Juliana Awada.

El establecimiento está rodeado de extensas superficies de césped, árboles y senderos que invitan a recorrer el parque.

La cercanía con espejos de agua permite disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en kayak y caminatas por sectores de vegetación.

Uno de los momentos más atractivos del lugar llega al atardecer, cuando la luz cálida transforma los jardines y resalta los detalles de la arquitectura.

A diferencia de los jardines excesivamente estructurados, el paisaje combina áreas cuidadas con sectores donde la vegetación adquiere una apariencia más natural.

El verdadero lujo del lugar parece estar en la amplitud, el silencio y la posibilidad de disfrutar del entorno sin las interrupciones de la vida urbana.

La decoración del palacio: mesas elegantes, materiales naturales y estilo rústico

La estética del Palacio Santa Cándida no se limita a su fachada.

Los espacios destinados a reuniones y encuentros mantienen una decoración que combina elegancia clásica con detalles rústicos y materiales naturales.

En las mesas al aire libre se destacan los manteles de lino blanco, la vajilla delicada y los arreglos realizados con ramas y flores.

Las mesas largas, de estilo imperial, permiten organizar encuentros familiares en un entorno donde la arquitectura y el paisaje funcionan como parte de la decoración.

En los interiores, la iluminación cálida acompaña los pisos de ladrillo y piedra, generando una atmósfera acogedora.

La clave está en el contraste: mientras la construcción transmite monumentalidad, los objetos decorativos y los textiles aportan sencillez y calidez.

Juliana Awada y su pasión por las casas integradas a la naturaleza

La elección de este destino no resulta ajena al estilo que Juliana Awada suele mostrar en sus redes sociales.

La empresaria mantiene una marcada preferencia por los materiales nobles, los espacios abiertos y una decoración donde la naturaleza ocupa un lugar central.

Esa búsqueda también se refleja en su conocida casa de Villa La Angostura, en la Patagonia, donde la arquitectura contemporánea se integra al bosque nativo.

En aquella propiedad predominan la madera, los tonos neutros, los grandes ventanales y los ambientes que permiten disfrutar del paisaje durante todo el año.

El Palacio Santa Cándida representa una propuesta arquitectónica muy diferente, pero comparte un elemento fundamental: la naturaleza no funciona como un simple complemento, sino como protagonista de la experiencia.

Las claves de decoración que inspiran los ambientes del Palacio Santa Cándida

Más allá de su valor histórico, el establecimiento reúne diferentes recursos de diseño que pueden servir de inspiración para otros hogares.

Plantas trepadoras: la hiedra y otras especies permiten integrar visualmente las construcciones con el jardín.

la hiedra y otras especies permiten integrar visualmente las construcciones con el jardín. Materiales naturales: la madera, la piedra y el ladrillo aportan textura y una sensación de permanencia.

la madera, la piedra y el ladrillo aportan textura y una sensación de permanencia. Textiles claros: los manteles de lino y las telas en tonos neutros equilibran la presencia de materiales rústicos.

los manteles de lino y las telas en tonos neutros equilibran la presencia de materiales rústicos. Iluminación cálida: las luces suaves ayudan a crear ambientes acogedores.

las luces suaves ayudan a crear ambientes acogedores. Mesas con elementos naturales: las flores, ramas y arreglos sencillos permiten decorar sin sobrecargar los espacios.

La escapada de Juliana Awada y Pomi Baker dejó al descubierto un lugar donde la arquitectura histórica y el paisaje se combinan para crear una experiencia singular.

Con sus torres de inspiración medieval, sus galerías y sus extensos jardines, el Palacio Santa Cándida demuestra que algunas de las construcciones más impactantes de la Argentina conservan un encanto que parece detenido en el tiempo.