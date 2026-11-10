¿Locura? El fuerte nombre que suena para el banco de River en 2027

Cuando parecía que Ramón era el único candidato, aparecieron un par de "escoltas": Milito y Domínguez. Pero hay más....

El tema técnico suma capítulos en River. Leonardo Ponzio se aferra a la ilusión del título en el Clausura, pero dejará el cargo si no cumple con el objetivo. Incluso, se comenzará que igual partiría con el cartel de campeón. Por eso, la dirigencia trabaja en el modelo 2027 y aunque el nombre de Ramón Díaz es el que está instalado, las opciones son varias. Y una rompe con todos los pronósticos.

Atrás del riojano aparecen Gabriel Milito y Hernán Crespo, pero en las últimas horas ganó terreno Eduardo Domínguez. Por lo bajo, en la CD del Millonario piensan que si el DT de Mineiro vence a Boca en la final de la Sudamericana, sería el ideal.

¿Y si hacemos una locura?

En medio de la danza de nombres, con menor o mayor espalda, se filtró el de un peso pesado: ni más ni menos que Marcelo Bielsa, el Loco que dejó la Selección de Uruguay y que sería del agrado de Stefano Di Carlo. La movida están arriesgada como seductora y seguramente generaría diversas opionones en el Mundo River.

Si de historia en el club se trata, está claro que Ramón tiene margen de sobra, pero la realidad es que algunos lo miran de reojo. Con Crespo se atraviesan diferentes situaciones y algunas hinchas todavía le reclaman por no haber vuelto como jugador. Milito y Domínguez deberían remarla, y lo mismo ocurriría con el Loco Bielsa.

Bielsa, con la Celeste, en La Bombonera. ¿Y si vuelve como DT de River? (Clarín Fotografía)

El antecedente del 2022

No es la primera vez que el nombre de Marcelo Bielsa suena en River. A fines del 2022, cuando Marcelo Gallardo dejó la institución, Matías Patanián, cercano a Rafael Bielsa, hermano del Loco, habría hecho un intento por contratar los servicios del rosarino.

Es cierto que Patanián ya no está en la dirigencia del Millonario, pero se sabe que hay una estrecha relación y hasta compartió comisión con Di Carlo. Como Rodolfo D’Onofrio, se mantiene siempre cerca del club y podría ser el nexo en caso de que la elección por Marcelo tome forma.