«¿Qué mirás bobo, un helado?» Furor de verano en Las Grutas por Messi y Argentina campeón del mundo

Camisetas con el 10 bien visible. Vendedores ambulantes que corean cantitos futboleros para vender churros, choclos o helados de agua. Trenzas con tiras celestes y blancas, o tobilleras alusivas. Este verano no hay escapatoria en Las Grutas. El clima mundialista copó las playas y todo parece vestido con los colores de la bandera argentina, que, en realidad, desde que la Scaloneta trajo la tercera copa pasaron a ser los colores de la selección.

En cada punto de la playa se vive una suerte de “deja vu”. Porque todas son referencias al mundial. Desde frases que se volvieron icónicas y pasaron a estampar remeras y los más diversos objetos playeros hasta la presencia abrumadora de las principales estrellas del grupo que hizo al país campeón. Que parece que vacacionaran en la villa, porque se los ve en merchandising, en tatuajes y hasta en banderas que, ahora, se reciclaron y ya no se usan para alentar, sino para proteger los hombros del sol.

Foto: Martín Brunella

En esa suerte de galería de la fama no se sabe quien gana. Porque hay de todo…Jugadores que pasaron a tener categoría de héroes como El Dibu Martínez, Enzo Pérez y Julián Álvarez. O indiscutibles como Lionel Messi y como el eterno Diego Maradona. Todos aparecen en distintos estampados. Enteros o por partes, ya que las manos y los brazos extendidos del arquero son el recorte preferido que muchos llevan inmortalizados en calcos que adornan termos y heladeritas.

Aunque quizá gane Messi…desterrando por poco al Diego, que no se queda atrás copando prendas y pieles, ya que dice presente tanto en imágenes sublimadas como en tattoos.

Foto: Martín Brunella

¿Y la música? ¡Obvio! Ni los oídos se salvan del clima post-mundial. La canción de La Mosca, que fue la banda sonora de los últimos meses, sigue muy presente. Cuando suena en algún parador todos corean desde la costa. “Muchaaachoooss” se escucha al borde del mar, en un murmullo que suena a estadio, pero con fondo de playa. Y no es licencia periodística para hacer más sabrosa la postal grutense. Es bien real. Los coritos en masa están a la orden del día si alguien decide hacer sonar la canción que ya es un himno triunfal.

Además, las escenas que se viven en la costa son un cuento aparte. Es que la mayoría de los vendedores ambulantes tienen una “rutina” armada para encarar a la gente en modo futbolero. Como si fueran los actores de una obra que tiene a la copa del mundo como disparador.

“Póngase la 10 y cómprele pochoclo al nene, señora” dice un vendedor. “¡A los churros, los mejores de la playa por goleada!” grita otro. Y está el que viene directamente vestido para la ocasión, con una remera que dice “¿Que mirá’ bobo? ¿Un helado?”. Y cierra el paso de comedia con el ofrecimiento de un “palito bombón”.

Hablando de comerciantes playeros, estas vacaciones todas las chucherías que estuvieron de moda en el mundial siguen vendiéndose, pero al borde del agua. Camisetas de todos los talles, gorros y viseras, banderitas, pulseras, pelotas y juegos de playa. De todo…pero con los colores emblema: celeste y blanco a tope. No existe otra combinación.

Foto: Martín Brunella

Con este panorama no sólo la arena se desborda de pasión albiceleste. En la peatonal también se mezclan esos tonos. Y si es mucha la gente que va y viene cerquita de las letras corpóreas de Las Grutas y de la escultura de hierro que se alza en dirección al mar, el que vivió la histórica final en el balneario se llena de recuerdos. Porque esos fueron los puntos donde se festejó a pleno la victoria.

Un dato: justo se llama “aliento de vida” esa escultura, que fue el punto de encuentro de todos los gritos de alegría por el logro de la selección.

Foto: Martín Brunella

Incluso en esa zona se vio un partido clave. Fue aquel que se jugó con los Países Bajos, en pleno lanzamiento de la oferta veraniega. Una pantalla gigante que por las noches se usaba para mostrar los shows se convirtió en un imán que atrajo multitudes, cuando la usaron para transmitir el juego.

Lo cierto es que no se sabe hasta cuando durará el fanatismo por este logro que hizo latir el corazón de todos. Pero lo que sí es seguro es que estas vacaciones van a seguir en modo mundialista, porque no habrá forma de quitarle lustre a esos celestes y blancos que lo invadieron todo. Como una ola gigante que seguirá pintando la temporada más futbolera que se vivió en Las Grutas.

Para tener en cuenta

-Si vas a comprar algo, que no sea celeste y blanco, salvo que quieras optar por algún objeto con inspiración mundialista. Es que todo lo que tiene esos colores está más caro en Las Grutas. Como cuándo se impusieron los unicornios entre el público infantil y todo salía el doble si venía con un cuernito. Así que, si no es por gusto, que sea en otro tono lo que compres, desde un gorro a una lona de playa. Lo que sea. Todo lo que no sea albiceleste saldrá mucho más barato.

– ¿Pasó el mundial y algún miembro de la familia o el grupo completo se quedó con las ganas de tener una camiseta? No hay problemas, están en el lugar justo. Es que en el balneario no pasó la moda de ofrecer elementos con estampa argentina, y en materia de remeras de la selección hay de todos los tamaños y las calidades. Parten desde $2000 las que son para los más chicos.

Foto: Martín Brunella

– Un dato muy importante para futboleros y fanáticos: la copa del mundo llegará a Las Grutas el 29 de este mes. Bueno, en realidad, una réplica perfecta que se sorteará durante los festejos del cumpleaños n° 63 de la ciudad, que se celebrarán a pleno con shows de artistas locales y tortas para compartir. Antes del sorteo el trofeo será exhibido para los que quieran sacarse una selfie. O darle un beso a las apuradas, como hizo Lionel Messi antes de poder levantarlo durante la ceremonia de premiación, en Qatar.

Foto: Martín Brunella