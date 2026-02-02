¿Se puede acampar en el mejor lugar del mundo? Copahue suma una nueva experiencia

Copahue tendrá camping y glamping en su área natural protegida. Foto: Gentileza Prensa y Difusión Caviahue.

¿Se puede ir a acampar al mejor lugar del mundo? La pregunta no intenta exagerar ni competir con rankings internacionales. Aparece, más bien, cuando un paisaje empieza a pensarse desde el cuidado, cuando la experiencia deja de ser improvisada y se transforma en una política pública que ordena, protege y genera oportunidades. Algo de eso comienza a delinearse en el Área Natural Protegida Copahue, uno de los escenarios más singulares del Neuquén.

Con el objetivo de poner en funcionamiento un camping organizado y generar beneficios directos para los pobladores de Caviahue-Copahue y de localidades cercanas como Loncopué, Las Lajas, El Huecú, El Cholar, Huinganco, Andacollo y Chos Malal, el gobernador Rolando Figueroa autorizó el llamado a licitación para la concesión de la explotación, inversión y mantenimiento del predio. La medida quedó formalizada a través del decreto 117/2026.

El proyecto contempla el desarrollo de un área de acampe tradicional y un sector de glamping, con la demarcación de 40 parcelas. Además, se prevé la instalación de hasta seis unidades de glamping, domos, tiny houses o modalidades similares, con capacidad para dos a cuatro personas cada una, equipadas con sanitario y kitchenette. A la propuesta se suma la habilitación de estacionamiento e instalaciones para 10 motorhomes, campers y casillas rodantes, una modalidad que crece entre quienes recorren la Patagonia.

La iniciativa incluye también la ejecución de obras para la mejora de los accesos, la delimitación de estacionamientos y caminos internos, tareas de parquización y la instalación de servicios esenciales como energía eléctrica, provisión de agua y sistemas de tratamiento de residuos cloacales y aguas grises, todo en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. El desafío es claro: habilitar el disfrute sin perder de vista que se trata de un área natural protegida.

En este esquema, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de Autoridad de Aplicación, tiene a su cargo la ejecución de las acciones vinculadas a la política turística provincial. Entre sus funciones se encuentran la planificación, el desarrollo de productos y destinos turísticos, el fortalecimiento de emprendedores, la reglamentación, habilitación y fiscalización de servicios y actividades turísticas, la promoción de inversiones públicas y privadas para la puesta en valor de atractivos y recursos turísticos, y la promoción del turismo en la provincia.

Copahue, con su volcán activo, sus termas y su geografía extrema, suma así una nueva capa a su identidad turística. Acampar, o elegir una versión más confortable del contacto con la naturaleza, empieza a pensarse como una experiencia ordenada, con impacto local y reglas claras. La pregunta inicial sigue abierta, pero en este rincón del norte neuquino ya empieza a tomar forma una respuesta posible.