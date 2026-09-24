Temporada de invierno 2026 en la Patagonia: hasta cuando podes esquiar en el Cerro Catedral

La extensión de la temporada de nieve en Bariloche trae buenas noticias para los fanáticos de los deportes invernales, que contarán con más semanas para disfrutar de la montaña en la Patagonia.

La decisión beneficia tanto a turistas como a los clubes, escuelas y equipos competitivos que utilizan el centro de esquí de manera cotidiana. Tras un invierno con precipitaciones variables, la disponibilidad de superficie esquiable se consolida como un factor determinante para sostener la afluencia de visitantes.

La combinación de inversión tecnológica y trabajo en pista permitió garantizar la cobertura en sectores clave y asegurar la continuidad de la actividad durante las primeras semanas de la primavera.

En este marco, el Cerro Catedral celebra además sus 90 años de historia con una marcada presencia de la comunidad local en sus pistas. Durante esta temporada, miles de residentes formaron parte de los programas de esquí y snowboard, reforzando la vinculación entre la ciudad y el complejo de montaña.

Con la mira puesta en el mediano plazo, la administración de la montaña ya comenzó a proyectar la logística para el próximo año. La planificación anticipada de la comercialización y el establecimiento de pautas de acceso buscan dar previsibilidad a los usuarios habituales frente a la temporada 2027.

Cerro Catedral Hasta cuándo se puede esquiar en Bariloche

La temporada de invierno en Cerro Catedral se extenderá hasta el 12 de octubre, prolongando la oferta de esquí y snowboard en Bariloche durante el inicio de la primavera. La medida permite habilitar semanas adicionales de operación para que esquiadores, escuelas y equipos de entrenamiento aprovechen la nieve disponible.

Sostener la superficie esquiable hasta esta fecha fue posible gracias a la infraestructura de nieve técnica instalada en la montaña. El sistema cuenta con 40 cañones y un reservorio de 130.000 metros cúbicos de agua, lo que garantizó la cobertura en áreas estratégicas. A través de esta tecnología, el centro de esquí mantuvo 12 hectáreas continuas de nieve entre el sector intermedio y la base, incluso en períodos con escasas nevadas naturales. A este equipamiento se sumó la incorporación de 15 máquinas pisapistas de última generación para el acondicionamiento de los trazados.

La prolongación de la actividad beneficia a los más de 17.500 residentes de Bariloche que utilizaron la montaña durante esta temporada para entrenar, trabajar o recrearse. Asimismo, más de 1.000 vecinos accedieron por primera vez a la práctica de deportes invernales mediante el programa gratuito de iniciación.

Durante julio y agosto, Bariloche registró un elevado nivel de ocupación hotelera y un intenso flujo aéreo desde distintos puntos del país y la región. Eventos como la Fiesta Nacional de la Nieve y la tradicional Bajada de Antorchas acompañaron la consolidación del movimiento turístico en el cerro.

Pase para residentes 2027: cuáles serán los valores y requisitos

De cara a la próxima temporada, la venta del Pase Residente 2027 se adelantará y permanecerá abierta entre octubre y diciembre. El objetivo de este esquema es facilitar la realización del trámite de manera anticipada a los habitantes de la zona.

El pase tendrá un valor fijado en $640.000 y estará destinado de forma exclusiva a personas con residencia permanente en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi. Para acceder a la tarifa diferencial, se exigirá una antigüedad mínima de seis meses de residencia al momento de la apertura de la venta.

La credencial estará vigente desde la apertura hasta el cierre de la temporada 2027, con excepción de un período de 16 días consecutivos durante las vacaciones escolares de invierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a las franjas horarias, entre junio y agosto el acceso general será a partir de las 9 por medios troncales, mientras que la Telecabina Amancay habilitará el ingreso a las 11; a partir del 1° de septiembre, la entrada será libre desde las 9 por todos los medios operativos.

Quienes hayan tramitado el pase durante 2026 solo deberán realizar la actualización documental de forma digital, mientras que los nuevos solicitantes tendrán que hacer la validación de manera presencial. La oferta contempla además la continuidad del Pase Residente Club para menores federados, pases sin cargo para mayores de 70 años y niños de hasta 5 años, y descuentos del 50% para personas con Certificado Único de Discapacidad.

Con información de DiarioUno.