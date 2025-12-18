Temporada verano 2026: Uruguay proyecta su segundo mejor verano histórico impulsado por el turismo argentino

Uruguay está con la guardia alta y las expectativas por las nubes. Según el último informe de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y Ceres, este verano se viene un incremento de entre el 10% y el 12% en la llegada de argentinos. Para los operadores uruguayos, esto genera gran expectativa, ya que los argentinos representan el 65% de sus visitantes.

Fernando Tapia, presidente de la Camtur, dijo que la situación en Argentina está mucho más estabilizada que en años anteriores, y eso hace que los argentinos vuelvan a elegir masivamente las playas de «el otro lado del charco».

Números de turistas argentinos que entusiasman a Uruguay

La temporada 2026 no es una más; se encamina a los libros de récords. Las proyecciones muestran un crecimiento sostenido que pone a Uruguay nuevamente en el mapa grande del turismo regional:

Se esperan 1.400.000 personas , lo que convertiría a este verano en el segundo mejor de toda la historia en volumen de turistas.

, lo que convertiría a este verano en el segundo mejor de toda la historia en volumen de turistas. Un salto de entre el 10% y el 12% comparado con la temporada pasada.

comparado con la temporada pasada. No solo van los argentinos; hay una suba récord de turistas paraguayos, europeos y norteamericanos.

Más gente, más movimiento: la llegada del turismo argentino a Uruguay

Si bien el informe dice que el gasto podría ser un poquito más «gasolero» que en los años de oro (como el 2017), lo que festejan en Uruguay es la recuperación del volumen. Que las playas estén llenas, los hoteles con reservas y los restaurantes con gente es el primer paso para una reactivación total.

Además, el fenómeno no es solo nuestro. Uruguay está logrando lo que siempre quiso: diversificarse. Este año no solo vamos nosotros; están llegando muchísimos más paraguayos, europeos y norteamericanos, lo que le da un aire internacional y cosmopolita a las playas uruguayas.