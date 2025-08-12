El Travel Sale 2025 ya tiene fecha y promete ofertas y cuotas sin interés para viajar

El Travel Sale nació en 2015 y ya es un clásico del calendario turístico argentino.

Si ya soñas con la próxima escapada, mejor ir poniendo el despertador, del 25 al 31 de agosto se viene la 11ª edición del Travel Sale, esa semana del año en la que las agencias de viajes de todo el país tiran la casa por la ventana con descuentos, cuotas y promociones que hacen que las vacaciones dejen de ser un plan lejano y se vuelvan algo posible.

Nació en 2015 y creció como crecen las ganas de viajar cuando se asoman los primeros días lindos: cada vez más agencias, más destinos y más tentaciones para adelantar las reservas. Este año, más de 100 empresas sumarán ofertas para moverse por Argentina o animarse a cruzar fronteras, con acuerdos especiales con bancos y aerolíneas para que la financiación no sea un problema.

Hay para todos los gustos: desde escapadas cortas a pueblitos que merecen una foto en cada esquina, hasta circuitos internacionales para estrenar valija grande. Las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, aprovecharán para mostrar sus cartas fuertes: naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias que hacen que uno vuelva con anécdotas bajo el brazo.

Más de 30 experiencias únicas se sortearán antes y durante la semana de ofertas.

Entre las promociones destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a diversas ciudades argentinas y capitales internacionales, combinadas con descuentos especiales en alojamientos y excursiones. Y el evento contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para acceder a paquetes.

Y como si fuera poco, habrá más de 30 experiencias únicas en juego en sorteos previos: estadías, paquetes completos y actividades para que la adrenalina de viajar empiece incluso antes de hacer la valija.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, destacó que el Travel Sale se transformó en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés”, señaló.

Participan agencias, bancos, aerolíneas y provincias que promocionarán sus destinos estrella.

Uno de los objetivos de esta edición será incentivar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano. Las agencias buscarán que los viajeros planifiquen sus vacaciones con tiempo, aprovechando precios promocionales y financiación sin interés. De acuerdo con FAEVYT, esta estrategia apunta a estimular el consumo turístico en un contexto en el que las decisiones de viaje suelen adelantarse para obtener mejores tarifas.