Travel Sale: las mejores ofertas, claves para no caer en engaños y la Patagonia pisa fuerte

Brasil, uno de los destinos más buscados en el Travel Sale, para aprovechar ofertas

El Travel Sale volvió a poner a los viajes en el centro de las búsquedas y, durante esta edición, los viajeros están mirando más allá del porcentaje de descuento. Comparan el mismo vuelo en distintas plataformas, revisan qué incluye cada paquete y, especialmente, calculan cuánto terminarán pagando. Desde Promociones Aéreas reconocen un fuerte volumen de consultas y aseguran que el comportamiento del consumidor cambió: hoy una tarifa promocional no alcanza por sí sola para cerrar una compra.

“Lo que sí veo es un usuario bastante más atento que antes. Ya no alcanza solamente con poner el cartel de Travel Sale a una tarifa: la gente compara, busca el mismo vuelo en distintas plataformas, mira qué incluye y, sobre todo, cuánto termina pagando”, explicó Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas.

El antecedente de 2025

La expectativa tiene un antecedente concreto. Durante el Travel Sale 2025, la cantidad de nuevos usuarios creció un 50%, mientras que las ventas registraron incrementos de hasta un 450% respecto de una semana normal.

Además, el turismo dentro de Argentina tuvo un papel central: el 63% de las operaciones correspondió a destinos nacionales.

Para esta edición se espera nuevamente un fuerte crecimiento en las búsquedas. Pero hay una diferencia entre mirar y comprar. Desde Promociones Aéreas señalan que la conversión dependerá, principalmente, de dos factores: que aparezcan tarifas realmente atractivas y que exista financiación conveniente.

Cuotas, descuentos y el precio final

Una de las herramientas que podría volver a tener un papel decisivo es la financiación. En la edición anterior, las 12 y 18 cuotas tuvieron un peso importante, especialmente en los viajes dentro del país.

Este año, el abanico es amplio y combina:

Cuotas sin interés.

Descuentos asociados a determinados medios de pago.

Beneficios bancarios.

Promociones puntuales.

Tarifas especiales para determinados destinos.

Para quienes están mirando viajes nacionales, la combinación entre descuento y financiación puede resultar especialmente atractiva.

Pero hay una advertencia importante: el porcentaje que aparece en grande no necesariamente representa el ahorro real. “El ahorro real se mide comparando contra lo que ese mismo viaje costaba antes, no mirando el porcentaje de descuento que aparece tachado”, explicó Mute.

La referencia previa se vuelve entonces fundamental. Una tarifa que estaba muy barata algunos días antes del Travel Sale podría seguir siendo mejor que otra presentada durante el evento.

Playas de arena blanca y mar turquesa, el rincón de Venezuela que parece un paraíso caribeño. Foto: gentileza.

Para los viajeros, financiar también es parte del precio

El otro punto que cambió la forma de evaluar una oferta es el financiamiento. Para el consumidor argentino, sostienen desde Promociones Aéreas, la posibilidad de pagar en cuotas forma parte del valor de la propuesta.

“Si un viaje sale lo mismo pero uno lo puedo pagar en 12 cuotas sin interés y el otro lo tengo que pagar de una, claramente no son la misma oferta”, señaló Mute. Por eso, al momento de comparar dos alternativas similares, ya no alcanza con mirar únicamente el precio final. También hay que revisar cómo y cuándo se paga.

Los paquetes recuperan protagonismo

Otro formato que está ganando fuerza es el paquete turístico. La razón es sencilla: permite tener una referencia más clara del costo total de una escapada.

“Antes por ahí uno encontraba un aéreo barato y empezaba por ahí. Hoy mucha gente primero hace la cuenta completa: vuelo, hotel, traslados, comidas. Y cuando hace esa cuenta muchas veces el paquete termina siendo muy competitivo”, explicó el cofundador de Promociones Aéreas.

La ecuación se vuelve todavía más interesante en los establecimientos All Inclusive, especialmente para las familias. “Una familia puede saber antes de salir cuánto le costó prácticamente toda la parte importante del viaje y no estar haciendo cuentas todos los días de cuánto gastó en comer”, agregó.

¿Qué destinos están apareciendo?

Durante las primeras jornadas del Travel Sale surgieron oportunidades tanto en vuelos como en paquetes, con una fuerte presencia de destinos de playa.

Entre los internacionales, República Dominicana y Punta Cana aparecen entre las alternativas más buscadas. Brasil también tiene un protagonismo importante, con propuestas hacia Maragogí, Porto de Galinhas, Río de Janeiro y Búzios.

En el caso de los paquetes hacia Maragogí y Porto de Galinhas, se observaron opciones de aproximadamente USD 500 a USD 700, dependiendo de las características de cada propuesta. Para quienes buscan alternativas internacionales más cercanas, Río de Janeiro y Búzios continúan entre las opciones preferidas.

Patagonia, la favorita argentina

Dentro del país, la Patagonia mantiene un lugar destacado entre los destinos que despiertan mayor interés. Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia aparecen entre los destinos nacionales más buscados. Pero además, Bariloche se destaca por la variedad de tarifas y propuestas disponibles, con opciones para distintos presupuestos.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

La posibilidad de encontrar diferentes categorías de alojamiento, combinaciones de vuelos y paquetes convierte al destino cordillerano en uno de los protagonistas de esta edición.

Europa también aparece en el radar

Para quienes tienen un presupuesto mayor y buscan aprovechar el Travel Sale para pensar en un viaje de larga distancia, también surgieron oportunidades hacia Europa.

Entre las tarifas difundidas aparecen:

Madrid: desde USD 892.

desde USD 892. Barcelona: desde USD 833, en vuelo directo.

desde USD 833, en vuelo directo. Milán: desde USD 803.

desde USD 803. Málaga: desde USD 755.

Son valores de referencia y, como ocurre con cualquier tarifa promocional, pueden variar según disponibilidad, fechas, condiciones y servicios incluidos.

La regla de oro: comparar antes de comprar

El consejo de los especialistas puede resumirse en una frase: no comprar el descuento, comprar el precio. Durante una semana como la del Travel Sale pueden aparecer oportunidades realmente interesantes, pero también tarifas que simplemente llevan una etiqueta promocional.

Antes de sacar la tarjeta, conviene:

Tener definido el destino.

Revisar cuánto costaba el viaje antes del Travel Sale.

Comparar el mismo vuelo o alojamiento en distintas plataformas.

Verificar qué servicios están incluidos.

Calcular el precio final y no solamente el porcentaje de descuento.

Comparar las alternativas de financiación.

Revisar las condiciones de cambios, equipaje y cancelación.

Comparar paquetes completos contra la compra por separado.

La edición 2026 llega así con muchas búsquedas, viajeros más informados y una oferta que se reparte entre Argentina, Brasil, el Caribe y Europa. La oportunidad puede estar ahí, pero para encontrarla habrá que hacer algo que cada vez resulta más importante: mirar dos veces antes de comprar.

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